 Facebook′un para birimi Libra endişe yaratıyor | EKONOMİ | DW | 16.07.2019

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EKONOMİ

Facebook'un para birimi Libra endişe yaratıyor

Sosyal medya devi Facebook'un, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para biri Libra konusunda uzmanlar endişeli.

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Sosyal medya devi Facebook'un önümüzdeki yıl kendi kripto para birimi olan Libra'yı piyasaya süreceği açıklaması yoğun tartışmalara neden oluyor. Almanya Maliye Bakanlığı, Bild gazetesinin haberine göre Libra'yı, Euro için bir tehlike olarak görüyor.

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkesini çatısı altında toplayan G20 grubu, Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirmek için ortak karar aldı. (09.06.2019)

Gazetenin bakanlığa ait bir resmi evraktan yaptığı alıntıda, hükümetin "Merkez Bankası ile birlikte, Libra'nın devletin para birimine bir alternatif olarak kendini kabul ettirmesinin engellenmesine yönelik" çalışması talep ediliyor.

Söz konusu evrakta ayrıca, Fransa, İngiltere, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin maliye bakanları ile görüşmeler yapıldığı ve Facebook'un Libra'yı 2020'de piyasaya sürme planlarına karşı ne yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor. Evrakta ayrıca görüşülen maliye bakanlarının tamamının Facebook'un planlarına eleştirel baktıkları ifade ediliyor. 

Libra G7 maliye bakanlarının da gündeminde

Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek olan G7 ülkelerinin maliye bakanları, bu konuyu da gündeme alacak. Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ile temsil edileceği toplantıda ayrıca Google, Apple, Amazon vb. gibi internet devlerine dijital vergi uygulaması da görüşülecek.

Almanya ve Fransa geçtiğimiz yıl yapılan G20 toplantısında, aralarında Bitcoin'un da bulunduğu kripto para birimleri ile ilgili düzenlemeye gitmek için girişim başlatmışlardı. Alman Merkez Bankası da Facebook'un para birimi Libra ile ilgili daha önce uyarılarda bulundu.

Facebook endişeleri gidermeye çalışıyor

Facebook geçtiğimiz Haziran ayında, kripto para birimi Libra'yı 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığını, ancak bunun için önce ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınacağını açıklamıştı. ABD Kongresi'nde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Facebook'un Libra'dan sorumlu yöneticisi David Marcus, söz konusu para biriminin ne geleneksel para birimlerine rakip ne de para politikalarına müdahil olmayacağını dile getirdi.

Facebook, kripto para birimi Libra ile Facebook kullanıcılarına, kendi aralarında para transferi ve internet üzerinden alışveriş imkanı sağlamayı hedefliyor. 

AFP,dpa / ET,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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