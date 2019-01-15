 Facebook′tan 300 milyon dolarlık gazetecilik yatırımı | DÜNYA | DW | 15.01.2019

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DÜNYA

Facebook'tan 300 milyon dolarlık gazetecilik yatırımı

Facebook gazetecilikle ilgili projelere 300 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, özellikle dijital çağda büyük yara alan yerel haberciliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, başta yerel haberciliğin teşviki olmak üzere, gazetecilikle bağlantılı çeşitli projelere 300 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Açıklama, Facebook'un küresel habercilik ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Campbell Brown tarafından yapıldı. Brown, Facebook'ta yayımlanan mesajında, "Önümüzdeki üç yıl boyunca, haber programları, ortaklıklar ve içeriğe 300 milyon dolar yatıracağız" ifadesini kullandı.

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Facebook'un bu hamlesi, matbu yayınların okur sayısındaki azalmanın da etkisiyle gazetecilik sektöründe kâr oranlarının büyük ölçüde düştüğü bir dönemde geldi. Okur ve reklam verenlerin internete yöneldiği dijital çağda, gazetelerin gelirlerindeki düşüşten kısmen Facebook ve Google gibi siteler sorumlu tutuluyor.

"İnternetin icadını geri alamayız"

Brown, California merkezli şirketin, "internetin icadını geri alamayacağını" ancak yayıncılarla birlikte çalışarak Facebook'ta daha başarılı bir performans sergilemelerini sağlamayı amaçladığını belirtti.

"Sektör, uzun süredir devam eden büyük bir değişimden geçiyor" ifadesini kullanan Brown, "Hiçbirimiz nihayetinde gelecekteki gazeteciliğinin neye benzeyeceğini tam olarak anlamış değil. Ama bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak istiyoruz" diye ekledi.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 2018 yılının başında News Feed (Haber Akışı) algoritmasında değişikliğe gittiklerini ve kullanıcıların karşısına şirketler ya da medya organlarının paylaşımlarından ziyade ağırlıklı olarak arkadaşlarının gönderilerini çıkarma yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

DW,AP,AFP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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