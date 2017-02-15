 Facebook, Instagram ve WhatsApp′e erişim sağlanamıyor | DÜNYA | DW | 04.10.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Facebook, Instagram ve WhatsApp'e erişim sağlanamıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'e küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

default

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'e kullanıcılar bir süredir erişim sağlayamıyor.

Erişim sorunu küresel çapta yaşanırken söz konusu uygulamalara bilgisayar üzerinden erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "hata" uyarısı ile karşılaşıyor. İnternete erişim sorunlarını raporlayan Netblocks platformu da Facebook'a bağlı uygulamaların çöktüğünü duyurdu.

Facebook'un sözcüsü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı insanların uygulama ve ürünlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız" dedi. Stone, sorunun kaynağı konusunda ise açıklama yapmadı.

Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook, ilerleyen yıllarda Whatsapp ve Instagram'ı da bünyesine katmıştı.

Facebook, eski bir kullanıcısının The Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgeler nedeniyle zor günlerden geçiyor. Daha önce Facebook'ta çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran  Frances Haugen, Facebook'un "yanlış bilgi ve nefret söylemini engellemek yerine kârı tercih ettiğini" söylemişti.

AFP,dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

WhatsApp’ı silelim mi, silmeyelim mi?

Türkiye’de son günlerde milyonlarca insanın kafasını karıştıran bir konu var; o da WhatsApp’ın güvenli olup olmadığı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, bir programdan diğerine geçmek büyük bir değişiklik getirmeyecek.  

WhatsApp’te yeni dönem Cumartesi başlıyor

WhatsApp’in tartışmalı yeni gizlilik koşulları Cumartesi günü yürürlüğe giriyor. Peki yeni koşulları güvenlik endişesiyle onaylamayanları neler bekliyor?  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dosya Dünya liderleri Pandora'dan çıktı

Önde gelen siyasi liderlerin gizli zenginlikleri eşi görülmemiş bir sızıntıyla ortaya çıktı. Ukrayna, Kenya, Çek Cumhuriyeti liderleri ve paranın patronu IMF'nin eski başkanı Strauss-Kahn bu isimlerden sadece bazıları.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  