Facebook, Instagram ve WhatsApp'e erişim sağlanamıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'e kullanıcılar bir süredir erişim sağlayamıyor.

Erişim sorunu küresel çapta yaşanırken söz konusu uygulamalara bilgisayar üzerinden erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "hata" uyarısı ile karşılaşıyor. İnternete erişim sorunlarını raporlayan Netblocks platformu da Facebook'a bağlı uygulamaların çöktüğünü duyurdu.

Facebook'un sözcüsü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı insanların uygulama ve ürünlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız" dedi. Stone, sorunun kaynağı konusunda ise açıklama yapmadı.

Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook, ilerleyen yıllarda Whatsapp ve Instagram'ı da bünyesine katmıştı.

Facebook, eski bir kullanıcısının The Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgeler nedeniyle zor günlerden geçiyor. Daha önce Facebook'ta çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook'un "yanlış bilgi ve nefret söylemini engellemek yerine kârı tercih ettiğini" söylemişti.

AFP,dpa/BÖ,BK

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