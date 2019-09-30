 Fabrika için ilk adım: Volkswagen Manisa’da şirket kurdu | EKONOMİ | DW | 02.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Fabrika için ilk adım: Volkswagen Manisa’da şirket kurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yeni kuracağı fabrika ile ilgili aylar süren meraklı bekleyişte sona gelindi. Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilere göre VW Manisa merkezli bir şirket kurdu.

Ruanda VW eröffnet Werk (Getty Images/AFP/C. Ndegeya)

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Yeni kuracağı fabrika için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenen ve aylardır görüşmeler yürüten şirketin Türkiye seçeneğine sıcak baktığı Alman medyasına son aylarda sıklıkla yansımıştı. Skoda Superb, Seat  ve VW Passat modellerinin üretilmesi öngörülen fabrikanın Manisa'da kurulacağı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındaydı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Çarşamba günü yer alan, Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre şirketin merkezi, Manisa iline bağlı Yunusemre ilçesinde Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi olarak bildirildi.

Son 22 yılın en büyük otomotiv yatırımı

VW’nin Manisa’da kuracağı fabrika, son 22 yılda Türkiye’de yapılacak en büyük otomotiv yatırımı olacak. Fabrika, yıllık 400 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. İnşasının 2020 yılı sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması planlanan tesisin yaklaşık 4 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor. Yatırımın toplamda 1 milyar euro, yani yaklaşık 6,3 milyar TL’ye mal olacağı hesaplanıyor.

Fabrika, İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanı ve yapılması planlanan Çandarlı Limanı’na yakınlığı ile ihracatta önemli avantaj sağlayacak.

Alman grup, geçtiğimiz aylarda da Türkiye’deki Ford Otosan fabrikalarında hafif ticari araç üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye’de en son büyük otomotiv yatırımları 1997 yılında Toyota ve Honda tarafından gerçekleştirilmişti.

Gerek Alman gerekse Türk medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat araya girip VW’ye önemli teşvik avantajları vaat ettiğine dair haberler yer almıştı. Ağustos ayı başında ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15’i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verilmişti.

DW/AED,BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AP’den Türkiye’de fabrika planlarına rekabet şerhi

AP'den bir grup parlamenter, Türkiye'nin VW'nin yeni fabrikası için 40 bin araçlık garanti ve 400 milyon euroluk teşvik taahhüt ettiğini belirterek AB Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı. (30.09.2019)  

VW yeni tesisi için Türkiye'yi işaret etti

Alman otomotiv devi VW, yeni üretim tesisinin adresi olarak Türkiye'yi işaret etti. VW Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, konuyu şu an Türkiye ile neticelendirmeye yoğunlaştıklarını açıkladı. (26.09.2019)  

Volkswagen'ın Türkiye kararı için pürüz kalmadı iddiası

Reuters’in haberine göre Volkswagen (VW) Yönetim Kurulu Başkanı Diess, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek kalan sorunları da çözüme kavuşturdu. VW'nin yeni fabrikasını Türkiye'de kurmasının önünde engel kalmadı. (05.09.2019)  

Bulgaristan yeni VW fabrikasını istiyor

Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan’ın başbakanı Borisov, ülkesinin şansının yüksek olduğunu söyledi. VW sözcüsü ise hala karar vermediklerini ifade etti. (06.08.2019)  

VW: Fabrika konusunda karar verilmedi

Volkswagen’ın yeni fabrikası için yer arayışının sürdüğü ve kararın aylar alabileceği açıklandı. Alman basınında rakip Bulgaristan yerine Türkiye’de karar kılındığına dair haberler çıkmıştı. (30.07.2019)  

Volkswagen’de Türkiye kararı için düğmeye basıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen’in, kuracağı yeni fabrika için Ankara’nın bazı tavizler vermesi sonucu Türkiye’de karar kıldığı ancak resmi açıklama için bazı pürüzlerin giderilmesinin beklendiği bildirildi. (23.07.2019)  

Benzer içerik

Volkswagen - Dieselmotor vom Typ EA189

VW’ye 470 bin kişilik toplu dava 30.09.2019

Dizel motorlardaki emisyon skandalı nedeniyle ABD’de 25 milyar euro ödemek zorunda kalan VW şimdi de Almanya’da hakim karşısında. 470 bin dizel müşterisinin açtığı toplu davanın ilk duruşması yapıldı.

Ruanda VW eröffnet Werk

VW: Fabrika konusunda karar verilmedi 30.07.2019

Volkswagen’ın yeni fabrikası için yer arayışının sürdüğü ve kararın aylar alabileceği açıklandı. Alman basınında rakip Bulgaristan yerine Türkiye’de karar kılındığına dair haberler çıkmıştı.

Volkswagen

"Volkswagen Türkiye'de karar kılmak üzere" 30.08.2019

Alman otomobil devi Volkswagen’in Doğu Avrupa’da kurmayı planladığı fabrika konusunda Türkiye’nin favori ülke olduğu ve anlaşmanın önünde sadece ufak pürüzler kaldığı öne sürüldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yeni ekonomi programı ne kadar gerçekçi?

Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan hedeflere göre Türkiye gelecek yıldan itibaren yüzde 5 büyüyecek ve işsizlik tek haneye inecek. Peki hedefler gerçeklerle ne kadar uyuşuyor?  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  