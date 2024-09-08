Eygi'nin cenaze işlemleri iki hafta sürebilir

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin yapılacak otopsi sonrası Türkiye'ye getirilerek Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, yeğeninin cenaze işlemleriyle ilgili bilgi verdi.

Yılmaz Eygi, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Cenaze işlemleriyle ilgili başvuru ailesi tarafından ABD'deki konsolosluğa yapıldı. Cenazenin Türkiye'de Didim'de toprağa verilmesiyle ilgili talepte bulunuldu. Ancak henüz bir netlik kazanmadı. Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi" dedi.

Eygi, "Çok taraflı bir iş olduğu için cenaze için Filistin'deki hastanede bir otopsi yapıldı. İsrail'de bir hastanede de yine bir otopsi yapıldı. Hem Türk hem de Amerika vatandaşı olduğu için de ABD'de de otopsi yapılacak ve cenaze ondan sonra Türkiye'ye getirilecek" ifadelerini kullandı..

Eygi, "Bu sürecin de yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Ayşenur'un ABD'de yaşayan anne ve babasının da hafta içinde Türkiye'de olmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Dışişleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmişti.

Eygi'nin ABD'de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas hâlinde olduklarını ifade eden Keçeli, "Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir" demişti.

Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 15 gün önce ziyaret ettikten sonra Batı Şeria'ya gitmişti. Eygi, öldürüldüğü sırada Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında İsrailli yerleşimcilere karşı düzenlenen haftalık protestolara katılıyordu.

Ailesi bağımsız soruşturma istiyor

İsrail'i kızlarını "vahşice" öldürmekle suçlayan ailesi, olayla ilgili soruşturmanın İsrail tarafından yütürülmesine karşı çıkıyor. Aile bağımsız bir soruşturma yapılması talebiyle ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulundu. Eygi'nin ailesinin açıklamasında, "O, İsrail ordusu tarafından gereksiz yere, hukuksuzca ve vahşice hayatımızdan alındı. Bir ABD vatandaşının yasa dışı şekilde öldürülmesi üzerine bağımsız bir soruşturma ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Beyaz Saray ise "derin rahatsızlık duydukları" olayla ilgili "İsrail hükümetiyle temas kurduklarını ve olayın soruşturulmasını istediklerini" duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) "Olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Siviller her durumda korunmalıdır" açıklamasında bulundu.

Eygi'nin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse bir yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

DW,DHA/CÖ,HT

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