Europol'den Rusya’ya yaptırımlarda üyelere destek

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle aldığı yaptırım kararlarının hayata geçirilmesinde destek verecek.

Europol, AB'nin Rus özel veya tüzel kişilere yönelik aldığı yaptırım kararlarının uygulanmasında destek amacıyla AB Yargı Ağı Eurojust ve Sınır Koruma Ajansı Frontex ile birlikte "Oscar" isimli bir misyon oluşturulduğunu açıkladı. Merkezi Lahey’den yaptığı açıklamada Europol, yaptırımlar kapsamındaki kişilere yönelik mali soruşturmalarda destek vereceğini duyurdu. İlaveten yine yaptırımlar listesinde yer alanlara yönelik cezai soruşturmalar kapsamında da üye ülkeleri destekleyeceğini açıkladı ve bu yolla ticari veya ekonomik yaptırımların delinmesi veya devre dışı bırakılmasına ilişkin girişimlerde de harekete geçeceğine işaret etti.

"Oscar" bir sene sürecek

İlk aşamada bir yıl süreceği bildirilen misyon çerçevesinde Europol'ün öncelikle suç oluşumları ile şüphelilerin kimlikleri ve uluslararası bağlantılarının tespiti amaçlı partnerler arasındaki bilgi alışverişini de destekleyeceği bildirildi.

Europol misyon çerçevesinde üye ülkelere birikim, tecrübe ve maddi yardımda bulunabileceğini de açıkladı.

AB, Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açması üzerine çok sayıda özel ve tüzel kişilere yönelik yaptırım kararları aldı. Şimdiye kadar beş yaptırım paketi çık aran Brüksel, son paketinde Rusya’dan kömür satın alınmasını da durdurmaya karar vermişti.

Özellikle iklim koruma amacıyla başlatılan enerji dönüşüm projeleri nedeniyle çok sayıda AB ülkesi son yıllarda kendi kömür üretimini ve santrallerini kapattığı için ihtiyacını Rusya’dan karşılamaya başlamış, bu da Moskova'ya enerji bağımlılığını artmıştı.

Türkiye, Batı’nın uyguladığı yaptırımlara katılmıyor. Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerini ve savaştaki tutumunu "aktif tarafsızlık" olarak niteleyen Ankara en son ABD tarafından "Rus oligarkların kirli paralarının havuzu olmaması" yönünde uyarılmıştı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu(ICIJ) de, Panama Papers Rusya adlı son araştırmasında, Rus oligarklar ve yaptırımlar konusuna değiniyor. ICIJ, Rus rejimiyle bağlantılı olduğu için Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan oligarkların ve Putin'in eksenindeki diğer isimlerin, yine Batılı aracılar vasıtasıyla, servetlerini nasıl malikanelere, yatlara ve diğer lüks varlıklara aktardığını gösteren bir araştırmayı yayınladı.

dpa/ETO,TY