Euro Bölgesi’nde rekor enflasyon

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve enerji fiyatlarındaki artış, Euro Bölgesi enflasyonunun rekor kırarak yüzde 7,5'e yükselmesine yol açtı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Mart ayında Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkede tüketici fiyatlarının yüzde 7,5'e yükseldiğini duyurdu.

Oysa analistler Şubat'ta yüzde 5,9 olan enflasyonun bu ay yüzde 6,7'e çıkmasını öngörmüştü. Ortak para birimi euronun 1999 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez enflasyon bu seviyeye yükseldi.

Enflasyonda kırılan rekorun en önemli nedeninin enerji fiyatlarındaki artış olduğu belirtiliyor. Eurostat, geçen ay enerji maliyetlerinin yüzde 44,7 oranında arttığına dikkat çekti.

Gıda, alkol ve tütün ürünleri fiyatları yüzde 5 artarken, otomobil, bilgisayar, kitap, giysi gibi ürünlerde yüzde 3,4'lük bir artış oldu.

Almanya'da yaşam pahalanıyor

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle evlerinde ısınmak, otomobillerine yakıt almak için daha fazla para ödemek zorunda kalan tüketiciler, gıda için de daha fazla harcama yapmak zorunda.

Sektör temsilcileri, gıda ürünlerinin fiyatlarında "ciddi" artış olacağını, önümüzdeki hafta itibarıyla da bu artışın marketlerdeki ürünlere yansıyacağını açıkladı.

Almanya Ticaret Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Ukrayna savaşı öncesinde artan enerji fiyatları nedeniyle zaten gıda fiyatlarında yaklaşık yüzde 5'lik bir artış olduğunu söylerken, "İkinci fiyat artışı dalgası geliyor, çift haneli olacağı kesin" diye konuştu.

Sanktjohanser, Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bazı zincir marketlerin fiyat artışlarını ürünlere yansıtmaya başladıklarını söylerken, "Yakında tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinde bu artışı gözlemleyeceğiz" dedi.

Marketler zinciri Aldi-Nord İletişim Sorumlusu Florian Scholbeck, en başta et, sosis ve tereyağ fiyatlarında olmak üzere gıda ürünlerinde "önemli ölçüde fiyat artışı" olacağını söyledi. Scholbeck, bunun Aldi'nin tedarikçilerine daha yüksek ödeme yapma zorunluluğundan kaynaklandığına işaret ederken, "Ukrayna savaşının başlamasından bu yana satın alma fiyatlarında bugüne kadar hiç tanık olmadığımız oranlarda sıçramalar söz konusu" diye konuştu.

Scholbeck, yem, gübre ve enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, bunun sonucunda tarım ve et ürünleri sektörlerinin maliyetlerinin artığını kaydetti.

Almanya’da tüketiciler, gıda için de daha fazla harcama yapmak zorunda.

Bir diğer market zinciri Edeka da, dünya pazarlarında yaşanan gelişmeler nedeniyle, "tüm sektörde fiyat artışının artık görüldüğünü" duyurdu.

Rusya'dan tarım ihracatını sınırlandırma tehdidi

Euro Bölgesi'nde enflasyonun rekor kırdığı açıklaması gündeme damgasını vururken, Rusya'dan yapılan bir açıklama dikkat çekti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, bugün yaptığı açıklamada, "artık gıda ve tarım ürünlerimizi sadece dost ülkelere ihraç edeceğiz" dedi. Medvedev, "Ne mutlu ki çok dostumuz var ve onlar Avrupa ve Kuzey Amerika'da değiller" ifadelerini kullandı.

Reuters, AFP, AP/ DA, TY

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