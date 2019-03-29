 Euro Bölgesi′nde işsizlik oranı 10 senenin en düşüğünde | EKONOMİ | DW | 01.04.2019

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EKONOMİ

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 10 senenin en düşüğünde

Euro Bölgesi'ndeki olumsuz ekonomik seyre rağmen 19 ülkeyi kapsayan bu bölgede işsizlik oranları son 10 yılın en düşük seviyesinde yer aldı.

Symbolbild Eurobonds (picture alliance/dpa/Bildagentur-online/HRI-McPhoto)

Ekonomik koşulların kötüleşmesine rağmen 19 ülkeyi kapsayan Euro Bölgesi'nde Şubat ayı işsizlik oranları son on yılın en düşük seviyesini korudu.

Avrupa İstatistik Dairesi’nin (Eurostat) Pazartesi açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nde Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu. Eurostat’ın verilerine göre Şubat ayı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına oranla 1 milyon 169 bin kişi azalarak 12 milyon 73 bine düştü. 2018 yılında yüzde 8,5 seviyesinde olan işsizlik oranları, Euro borç krizi döneminde yüzde 12 seviyesine tırmanmıştı.

Ancak Eurostat'ın verilerine göre ülkelerin işsizlik oranları arasındaki uçurum farkı varlığını sürdürüyor. Şubat ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 3,1 ile Almanya'da ölçüldü. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18 ile Yunanistan ve yüzde 13,9 ile İspanya'da kaydedildi.

Ekonomide son 4 yılın en düşük büyüme oranının gerçekleştiği Euro Bölgesi için resesyon uyarısı yapılmıştı. Zayıflayan küresel ekonomi, ticaret savaşları ve Brexit'in yaratmış olduğu belirsizlik nedeniyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2019 yılı için büyüme tahminlerini yüzde 1,8'den yüzde 1'e düşürmüştü.

DW,dpa,rtr/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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