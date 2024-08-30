Euro bölgesinde enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde

Euro bölgesinde enflasyon yüzde 2,2 ile ECB hedefine yaklaştı. Düşüşte baz etkisi rol oynasa da ECB'nin gelecek ay faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Euro bölgesinde enflasyon üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Fiyat artış hızındaki yavaşlama Eylül ayında faiz indirimi için Avrupa Merkez Bankasının (ECB) elini güçlendirdi.

Ortak para kullanan 20 ülkenin enflasyonu Ağustos'ta yüzde 2,2 oldu. Önceki ay tüketici fiyatlarında yıllık artış hızı yüzde 2,6 olarak hesaplanmıştı. Enerji fiyatlarında baz etkisinden kaynaklanan düşüş Ağustos'ta yüzde 2'lik ECB hedefine yaklaşılmasına yardım etti.

Daha değişken olan gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yıllık yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e geriledi.

Paris Olimpiyatları etkisi

Hizmet sektöründe ise enflasyon yüzde 4,0'dan yüzde 4,2'ye yükseldi. Özellikle Fransa'da Paris Olimpiyat Oyunları'nın tek seferlik ve geçici olarak hizmet fiyatlarını artırıcı etki yaptığı değerlendiriliyor. Ayrıca emek yoğun bu alanda çalışan ücretlerine yapılan artışların enflasyonist etkide bulunduğu belirtiliyor.

Ağustos'un ardından Eylül'de de baz etkisiyle enflasyonun aşağı yönlü seyredeceği ancak sonrasında artışa geçerek yıl sonunda yüzde 2,5 seviyesine yükseleceği değerlendiriliyor.

Artış beklentisine rağmen ECB'nin 21 Eylül'deki toplantısında faiz inidirimi kararı alacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre ECB'yi en çok endişelendiren konu hızlı ücret artışları. Almanya Merkez Bankası da sendikaların büyük maaş artışı taleplerinin alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya neden olduğu uyarısında bulundu. Almanya'da Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,9 ile uzun bir aradan sonra yüzde 2'nin altına gerilerken maaşlara daha duyarlı hizmet sektöründe fiyat artış hızı yüzde 3,9 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Reuters / MUK,TY

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