 Etek altı fotoğraf çekmek suç sayılacak | ALMANYA | DW | 13.11.2019

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ALMANYA

Etek altı fotoğraf çekmek suç sayılacak

Almanya'da kadınların etek altı fotoğraflarını çekmenin cezası ağırlaştırılıyor. Mevcut kanunlara göre kabahat kapsamında değerlendirilen bu eylem artık suç olarak kabul edilecek.

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Almanya'da hükümet, kadınların kamuya açık alanlarda eteklerinin altından fotoğraf çeken kişilere verilen cezayı ağırlaştırma kararı aldı. Hükümetin onayladığı yasa tasarısı, kadınların göğüs bölgesinin fotoğrafını çekenlerin de cezalandırılmasını öngörüyor.

Genellikle cep telefonu ve selfie çubuğu kullanılarak kaldırım ya da yürüyen merdiven gibi kamuya açık alanlarda çekilen bu fotoğrafların internette paylaşılması, Almanya'da hâlihazırda suç sayılıyor. Paylaşım yapan kişiler, 2015 yılından beri iki seneye kadar varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor. Ancak yeni tasarı, söz konusu fotoğrafların çekilmesini de suç kapsamına alacak ve faillere aynı ağırlıkta cezalar verilmesine imkân tanıyacak. Bu eylemlerin kabahat kapsamından çıkarılıp suç sayılmasını öngören tasarının yasalaşması için parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısının arkasındaki isimlerden Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Bir kadının elbisesinin altını ya da göğüslerini görüntülemek, özel alanın aşağılayıcı bir şekilde ihlal edilmesidir ve bu meşrulaştırılamaz" dedi.

Söz konusu görüntülerin çoğunlukla internetteki sohbet gruplarında paylaşıldığını, hatta bazen ticari amaçla satıldığını hatırlatan Lambrecht, çok sayıda kurbanın yasa değişikliği için kendisine başvurduğunu söyledi.

Kaza kurbanını çekmek de cezalandırılacak

Lambrecht, kaza kurbanlarını görüntüleyen ya da "ölü bir insanı ağır şekilde rahatsız edici biçimde gösteren" fotoğraflar çekenlerin de cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Lambrecht, "İnsanların, kaybettikleri anne baba ya da çocuklarının görüntülerinin etrafta yayılmasıyla daha fazla acı çekmelerine neden olmamalıyız" diye konuştu.

"En iğrenç yanı, farkında olmamanız"

Yasa tasarısının hükümet gündemine gelmesinde, Almanya'nın Ludwigsburg kentinde yaşayan Ida Marie Sassenberg ve Hanna Seidel'in geçen Nisan ayında internette başlattığı imza kampanyasının rolü büyük.

Yüz bine yakın imza toplanan kampanyanın öncülerinden Seidel, DW'ye yaptığı açıklamada, "Etek altı görüntünüzün çekilmesinin en iğrenç yanı da bunun farkında bile olmamanız... Bir süpermarkette, yürüyen merdivende, metroda ya da bir konserde ayakta dururken fotoğrafınız çekiliyor. Ve bu fotoğraflara ne olacağını bilmiyorsunuz. Bir porno sitesine mi yüklenecek, bir internet forumunda mı paylaşılacak ya da biri bakıp kendini mi tatmin edecek, hiçbir fikriniz yok" dedi.

DW,dpa/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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