ETA, ayrılıkçı örgüt.

Bask Vatanı ve Özgürlük (ETA), İspanya ve Fransa'da yaşayan Bask kökenli halka ait bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı örgüt. 1959 yılında Franco dikataörlüğüne karşı kuruldu. Silahlı ve bombalı eylemlerini 2011 yılında durdurduğunu açıkladı. DW Türkçe'nin ETA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.