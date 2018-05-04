Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ETA

ETA, ayrılıkçı örgüt.

Bask Vatanı ve Özgürlük (ETA), İspanya ve Fransa'da yaşayan Bask kökenli halka ait bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı örgüt. 1959 yılında Franco dikataörlüğüne karşı kuruldu. Silahlı ve bombalı eylemlerini 2011 yılında durdurduğunu açıkladı. DW Türkçe'nin ETA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

***Archivbild*** ARCHIV - Der spanische Sportminister Inigo Mendez de Vigo spricht auf einer Pressekonferenz am 16.12.2016 in Madrid (Spanien). (zu dpa ««Alarmierend»: Spaniens Fußball und das Problem im Anti-Doping-Kampf» vom 14.02.2017) Foto: Angel Diaz/epa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

İspanya: ETA'yla ilgili tutumumuz değişmeyecek 04.05.2018

İspanya hükümeti, kendisini fesheden örgüt ETA'nın tutuklu üyeleri ile ilgili tutumlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı.
Spain's Prime Minister Mariano Rajoy attends a press conference at the Moncloa Palace in Madrid, December 22, 2017. REUTERS/Sergio Perez

İspanya Başbakanı Rajoy: ETA propaganda yapıyor 03.05.2018

İspanya Başbakanı Rajoy, ETA örgütünün kendisini feshini "propaganda" ve açıklamasını da "boş laf" olarak niteledi. Rajoy, İspanya demokrasisinin gücünün ETA'yı bu karara zorladığını söyledi.
epa03887421 A public cleaning services' worker removes a graffiti reading 'Gora ETA' (Long live ETA) in support of the Basque terrorist band ETA in downtown Pamplona, province of Navarra, northern Spain, 28 September 2013. The Basque ETA group announced in a statement released on 27 September at the Gara newspaper's website on the occassion of the 'Gudari Eguna' (Basque Soldier Day) that it can not renounce its fighting path instead of the band defends the national reconciliation with the central government. EPA/JESUS DIGES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ETA kendini feshetti 02.05.2018

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı ETA örgütü, silah bırakmasından bir yıl sonra tüm yapılanmasını feshettiğini duyurdu.

A woman walks near a placard reading Peace workers in Bayonne, southwestern France, Friday, April 7, 2017. The armed Basque separatist group ETA, inactive for more than five years, is to hand over its arms Saturday, a finishing touch to a 43-year violent campaign that claimed 829 lives, mostly in Spain. (AP Photo/Bob Edme) |

ETA, silahlarını teslim etmeye başladı 08.04.2017

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, silahsızlanma sürecini başlattı.
01.03.2016++++++ ©PHOTOPQR/SUD OUEST ; LOGRONO LE 1 MARS 2016 Libération du leader de la gauche indépendantiste basque ( abertzale ) Arnaldo Otegi après 6 ans et demi de détention au Centre pénitentiaire / prison de Logrono le 01 03 2016 photo / Drouinaud Emilie Basque leader Arnaldo Otegi freed after 6 years in prison Otegi (57) jailed in 2009 for trying to reform political party linked to terrorist group Eta (c) picture-alliance/MAXPPP/D. Emilie

Otegi: 'Mücadeleye devam' 07.03.2016

Bask partisi Batasuna'nın eski lideri Otegi tahliye edildi.
9.1.2016 Relatives of Basque prisoners take part in a demonstration called by the citizens' network Sare, protesting against dispersion of Basque prisoners, in the northern Spanish Basque city of Bilbao on January 9, 2016. Banners read in Basque Basque prisoners to home. 406 ETA members remained imprisoned in Spain and France on December 2015. AFP PHOTO / ANDER GILLENEA / AFP / ANDER GILLENEA (Photo credit should read ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images) Reuters/V. West

Bask modeli Kürt sorununa çözüm olabilir mi? 06.02.2016

Başbakan Davutoğlu’nun, Sur’un çatışmalardan sonra Toledo'daki gibi tarihi dokusu korunarak inşa edileceği sözleri, bir kez daha çok tartışılan “Bask Modeli”ni akıllara getirdi. Kürşat Akyol’un haberi.
A suspect is taken in a police vehicle to the Bayonne's police station during a police operation in the search of a weapons cache believed to belong to the Basque separatist group ETA, and hidden in a posh downtown house in the centre of Biarritz, southwestern France on May 28, 2015. AFP PHOTO / GAIZKA IROZ (Photo credit should read IROZ GAIZKA/AFP/Getty Images)

ETA liderleri yakalandı 23.09.2015

Fransa'nın güneyinde yapılan bir operasyonda Bask Bölgesi'nin bağımsızlığı için mücadele eden terör örgütü ETA'nın iki üst düzey yöneticisi yakalandı.
A man passes in front a wall painted with the symbol of the Basque separatist armed group ETA, reading '' ETA. Together Always '', in Arbizu northern Spain Friday Oct.21, 2011, the day after ETA announced the end of its armed struggle. (ddp images/AP Photo/Alvaro Barrientos). // eingestellt von se

ETA üyesi Almanya’da yakalandı 01.11.2014

Ayrılıkçı ETA örgütünün 10 yıldır aranan üst düzey bir üyesi Mannheim’da yakalandı.
epa03914876 (FILE) - A file picture dated 20 October 2011 taken from the newspaper Diario Gara's website on 20 October 2011 shows three ETA members announcing the terrorist band's decision to cease fire in San Sebastian, Spain. Two years after ETA's announcement, the terrorist group has not yet disbanded or given in their weapons, just as all political parties have demanded. EPA/JAVIER ETXEZABARRETA

ETA silah bırakıyor 02.03.2014

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, silahsızlanma sürecinin başladığını açıkladı.
In this image made from video, masked members of the militant Basque separatist group ETA raise their fists as they declare a permanent cease-fire in a video distributed to Spanish media Monday, Jan. 10, 2011, in what it called a firm step toward ending its bloody decades-long independence fight, but Spain's government quickly dismissed the announcement and demanded ETA disband outright. (Foto:Associated Press Television Network/AP/dapd)

ETA silahlı mücadeleye son verdi 20.10.2011

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için kırk yılı aşkın bir süredir silahlı eylemler düzenleyen ETA örgütü, silah bıraktığını açıkladı.
In this video grab provided by ETA to Gara.net, members of the Basque Separatist militant group ETA gesture as they make a statement. The Basque separatist militant group ETA has issued a video on Sunday, Sept. 5, 2010, declaring a cease fire. The video appeared on Basque newspaper Gara's website and was also made available to the British broadcaster BBC. It showed three masked militants making a statement in Basque, in usual ETA style. Gara accompanied the video with a transcription of the statement in Basque and Spanish. (AP Photo/Gara.net)

ETA örgütünden yeni parti 08.02.2011

Batasuna’nın kapatılmasının ardından yeni bir parti kuruluyor. Bask bölgesi tarihinde ilk kez şiddeti reddettiğini açıklayan parti, bir yanda barış umutlarını canlandırırken, diğer yandan şüpheleri de beraberinde getirdi
In this image made from video, masked members of the militant Basque separatist group ETA raise their fists as they declare a permanent cease-fire in a video distributed to Spanish media Monday, Jan. 10, 2011, in what it called a firm step toward ending its bloody decades-long independence fight, but Spain's government quickly dismissed the announcement and demanded ETA disband outright. (Foto:Associated Press Television Network/AP/dapd)

ETA’dan kalıcı ateşkes çağrısı 10.01.2011

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde bulunan ETA, “kalıcı ateşkeş” ilan etti. İspanya hükümeti örgütün açıklamasına temkinli yaklaşıyor.
In this video grab provided by ETA to Gara.net, members of the Basque Separatist militant group ETA gesture as they make a statement. The Basque separatist militant group ETA has issued a video on Sunday, Sept. 5, 2010, declaring a cease fire. The video appeared on Basque newspaper Gara's website and was also made available to the British broadcaster BBC. It showed three masked militants making a statement in Basque, in usual ETA style. Gara accompanied the video with a transcription of the statement in Basque and Spanish. (AP Photo/Gara.net)

ETA'nın ateşkes kararına temkinli yaklaşılıyor 06.09.2010

ETA Örgütü'nün hafta sonunda açıkladığı ateşkes kararının yankıları sürüyor. İspanyol hükümeti ve Bask Bölgesi yönetimi, bu karara kuşkulu ve temkinli yaklaşıyor.
** FILE ** This video frame, seen in this March 22, 2006 file photo, which was released by the Basque separatist group ETA, shows three unidentified people with their faces covered, wearing Basque berets and seated at a table in front of an ETA flag with a Basque Country symbol in foreground. The video played on Spanish national television and distributed to local Basque television and newspaper outlets declared a permanent cease-fire. ETA announced in the early hours of Tuesday June 5, 2007 that the ceasefire was over. (AP Photo/Basque Television) ** THE ASSOCIATED PRESS HAS NO WAY OF INDEPENDENTLY VERIFYING THE CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS VIDEO **

ETA’dan tek yanlı ateşkes 05.09.2010

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığını isteyen ETA örgütü, “demokratik bir süreci” harekete geçirmek için ateşkes kararı aldığını açıkladı.
Spanish security forces gather outside the Enco restaurant, the second restaurant targeted by Basque terrorists in Palma, Majorca, eastern Spain on 09 August 2009. Police in Palma sealed off sections of the city after a caller claiming to be an ETA member told Spanish security officials that bombs had been placed at several restaurants and bars in Palma. The first explosion occurred at the La Rigoletta restaurant located on the city?s Portitxol Esplanade. Police said there were no injuries in either blast. EPA/MONTSERRAT T DIEZ +++(c) dpa - Bildfunk+++

ETA İspanya’ya savaş açtı 10.08.2009

Ayrılıkçı Bask örgütü ETA, turizm merkezi Mallorca’da 10 gün arayla yeniden bombalar patlattı. 3 ayrı restoran ve bara yerleştirilen bombalar aralıklarla patladı. Polisin terör hücresini bulma çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Tourists look at the smoke and flames coming from a car explosion in the Palmanova beach area, southwest of the island's capital, Palma de Mallorca, Spain, Thursday, July 30, 2009. An explosion on the Spanish resort island of Mallorca killed two police officers Thursday and authorities blocked all outgoing flights and ships from leaving as part of a manhunt. The bombing, blamed on Basque separatist group ETA, targeted a police vehicle. It was the second attack linked to ETA in less than 36 hours. A powerful car bomb Wednesday destroyed a police barracks in the northern Spanish city of Burgos, injuring about 60 people. (AP Photo)

ETA bombalı saldırıları üstlendi 09.08.2009

İspanya’da Bask bölgesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren terör örgütü ETA, haziran ve temmuz aylarında düzenlenen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Son saldırı Mallorca Adası'nda düzenlenmişti.
Daha fazlasını göster