 Esper: ABD Suriye′nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı | DÜNYA | DW | 05.12.2019

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DÜNYA

Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesini tamamladığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğini Ekim ayında açıklamasının ardından Savunma Bakanı Mark Esper Reuters'a verdiği mülakatta ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesinin tamamlandığını kaydetti.

Esper ABD'nin Suriye'nin diğer bölgelerinde 600 kişilik bir birliğinin kalacağını aktardı. Trump'ın çekilme açıklamasından sonra ülkede bulunan bin askerin yüzde 40'ı çekilmişti.

NATO Zirvesi dönüşü konuşan Savunma Bakanı gerekli olduğu hallerde ABD'nin Suriye'ye küçük sayıda birlik sokup çıkartabilme olanaklarının olduğunu kaydetti.

Esper Avrupa'nın Suriye görevine katkısı olması durumunda ABD'nin Suriye'deki birliklerini daha da azaltabileceğini belirtti.

NATO Zirvesi nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Trump da ABD birliklerinden Suriye petrol rezervlerinin IŞİD'in eline düşmemesini sağlamasını istediğini kaydetti.

S-400 meselesi

Esper Türkiye ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili olarak da NATO Zirvesi sırasında Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeden bir netice çıkmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde yaptığı açıklamada NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye'nin de Baltık Planı'nın karşısında olacağını söylemişti. Ancak zirvede, Türkiye planı engellemedi ve Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Rusya'ya karşı savunulmasını öngören savunma planı kabul edildi.

Esper Türkiye'nin pozisyonunu değiştirmesini olumlu gördüğünü ve Türkiye'nin NATO'nun "değerli bir parçası" olduğunu kaydetti. 

Reuters,DW/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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