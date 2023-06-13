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Eski Twitter CEO'su Dorsey: Türkiye'den sürekli tehdit aldık

4 saat önce

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, Türkiye'de "sürekli kapatılma tehdidi" yaşadıklarını söyledi. Dorsey, Kasım 2021'e kadar Twitter'ın CEO'suydu.

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Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey
Twitter'ın kurucularından Jack DorseyFotoğraf: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Türkiye dâhil bazı ülkelerde karşılaştıkları zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dorsey, YouTube'daki haber programı Breaking Points'te yayımlanan söyleşide, "Örneğin Hindistan. Çiftçi protestolarıyla ve hükümeti eleştiren belli gazetecilerle ilgili olarak bizden çok sayıda talepte bulunan bir ülkedir Hindistan" dedi.

Dorsey, "Bunu çeşitli yollarla yaptılar. 'Hindistan'da Twitter'ı kapatacağız' dediler. Ki bizim için çok büyük bir pazardır. 'Çalışanlarınızın evlerini basacağız' dediler. Ki yaptılar. 'Dediklerimizi yapmazsanız, ofislerinizi kapatacağız' dediler. Ve bu, demokratik bir ülke olan Hindistan" diye ekledi.

Hindistan'da çiftçiler, yaklaşık bir sene süren protestolarını hükümetin tarım yasaları konusunda verdiği ödünler neticesinde Aralık 2021'de sonlandırmıştı. Gösteriler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki hükümetin karşılaştığı en büyük protestolar arasında yer almıştı.

"Türkiye'de sürekli tehdit edildik"

Reuters'ın haberine göre Dorsey, benzer baskıları Türkiye ve Nijerya'daki hükümetlerden de gördüklerini söyledi.

Türkiye'de de Hindistan'dakine "çok benzer" bir durum olduğunu ifade eden Dorsey, "Türkiye'den de çok sayıda talep aldık. Türkiye'deki mahkemelerde mücadele verdik. Genellikle de kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

Dorsey, Nijerya'da ise hükümetin yapabileceklerinden korktukları için bu ülkeye personel gönderemediklerini belirtti.

Nijerya, dönemin Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ayrılıkçıları tehdit eden bir tweet'ini silen Twitter'ı 2021 yılında askıya almıştı. Yasak, Twitter'ın bu ülkede ofis açmasını içeren bir anlaşmaya varılmasının ardından 2022'nin başlarında kaldırılmıştı.

Hindistan'dan yalanlama

İnternet sansürüyle ilgili iddiaları defaatle yalanlayan Hindistan hükümeti, Dorsey'in açıklamalarının da gerçek dışı olduğunu savundu.

Enformasyon Teknolojisi Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrashekhar, Dorsey'in iddialarının "külliyen yalan" olduğunu söyledi. Chandrashekhar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ne kimse hapse girdi ne de Twitter kapatıldı. Dorsey'in Twitter rejiminin Hindistan yasalarının egemenliğini kabul etme konusunda bir sorunu vardı" dedi.

Twitter'ın dört kurucusundan biri olan Dorsey, bu şirkette uzun süre üstlendiği CEO'luk görevini Kasım 2021'de bırakmıştı. Twitter, 2022 yılında da milyarder girişimci Elon Musk tarafından satın alınmıştı.

DW,rtr/CÖ,EC

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