 Eski papazın cinsel taciz davası başladı | AVRUPA | DW | 14.01.2020

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AVRUPA

Eski papazın cinsel taciz davası başladı

Fransa'nın en büyük cinsel istismar davalarından biri başladı. Eski papaz Bernard Preynat, 20 yıl boyunca onlarca çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

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Fransa'da 20 yıl boyunca çocuklara cinsel tacizde bulunmakla suçlanan eski papaz Bernard Preynat hakkindaki davanın ilk duruşması yapıldı. Avrupa ve Fransa kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği davada söz alan sanık Preynat, 1971-1991 yılları arasında erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ederken, "O zamanlar yaptıklarımı cinsel şiddet ugulama olarak algılamıyordum, bu bana daha çok bir şefkat ve okşama olarak geliyordu" dedi. Çocuk izci grupları için oluşturulan bir tatil kampını yönettiği yıllar boyunca zaman zaman yaşları 7 ile 15 arasında değişen "haftada dört-beş çocuğa" istismarda bulunduğunu kabul eden Preynat, yaptıklarının "ahlaki açıdan yanlış ve adice olduğunu" mağdurların davacı olması ile anladığını iddia etti.  

Mağdur davacı: "Acı ve öfke hissediyorum"

Resmi verilere göre onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan eski Katolik papaz Preynat'ın gerçekte bu rakamın çok daha üstünde çocuğu taciz ettiği sanılıyor. Çocukken Bernard Preynat tarafından cinsel istismara uğradığını belirten ve verdiği hukuki mücadele ile bu davanın açılmasına önayak olan isimlerden François Devaux, şahit sıfatıyla katıldığı mahkemede, Preynat'a karşı "acı ve öfke" hissettiğini ve söz konusu kişi yüzünden büyüme çağında "çok karanlık bir hayat" sürdüğünü dile getirdi.

François Devaux

François Devaux

Çocukken bir papazı, "tanrı ile insanlar arasında bir aracı" olarak gördüğü için kimseye bir şey anlatmadığını belirten Devaux, ancak o dönem yaşadıkları yüzünden intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Mağdur avukatlarından Emmanuelle Haziza da, eski papazın Lyon bölgesindeki en büyük cinsel suçlularından biri olduğunu belirterek, "Sadece yaptıklarının cinsel bir karaktere sahip olduğunu inkar etmekle kalmıyor, aynı zamanda yüzlerce çocuğa dokunduğunu da itiraf ediyor" dedi. Söz konusu mahkemeye Preynat'ın cinsel istismarlarına maruz kalan on kişi davacı olarak katılıyor.

Suçu gizleyen Kardinal istifa etti

Fransa Katolik Kilisesi, Bernard Preynat hakkındaki cinsel taciz suçlamaları açığa çıkınca, geçtiğimiz yıl temmuz ayında bu kişinin tüm ruhani unvanlarını iptal etmişti. Ancak Fransa'da, Katolik Kilise'nin en üst temsilcisi Kardinal Philippe Barbarin, bir mahkeme tarafından, Preynat'ın suçlarını yıllar boyunca örtbas etmekten suçlu bulununca, Lyon Başpsikoposluğu'ndan istifa etmişti. Bu dava halihazırda temyiz mahkemesinde devam ediyor ve mahkemenin 30 Ocak'ta Kardinal Barbarin hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor.

Eski papaz Bernard Preynat'ın, hakkında dava açılmasına sebep olan cinsel taciz iddiaları, senaryosu ve yönetmenliği François Ozon'a ait 2018 yapımı "Grâce à Dieu" adlı sinema filmine de konu olmuştu.

AFP,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle

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