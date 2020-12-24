 Eski MİT mensubu Altaylı′ya 42 yıl 6 ay hapis istendi | TÜRKİYE | DW | 18.02.2021

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TÜRKİYE

Eski MİT mensubu Altaylı'ya 42 yıl 6 ay hapis istendi

Eski MİT mensubu Altaylı'ya casusluk ve örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Enver Altaylı

Enver Altaylı

Türkiye'de "siyasi ve askeri casusluk" ile "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Alman vatandaşı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Enver Altaylı hakkında 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Altaylı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcının açıkladığı esasa ilişkin mütalada "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamalrı yöneltilen Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alman vatandaşı olan 75 yaşındaki Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk amacıyla devletin gizli bilgilerini ele geçirmekle" suçlanıyor. Altaylı'nın Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yazdığı öne sürülen bazı mektuplara yer verilen iddianamede ayrıca eski MİT mensubunun çok sayıda CIA görevlisiyle irtibatta olduğu bilgisine yer veriliyor.

İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce Ankara'ya geldiği belirtilen Altaylı'nın, iç karışıklık yaratmaya yönelik faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor.

Ağustos 2017'de tutuklanan Altaylı ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetmişti. İddianamede Altaylı dışında şüpheli olarak üç isim daha yer alıyor.

dpa,DW / GY,TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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