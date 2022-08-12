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Almanya'nın eski başbakanı Schröder, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile.
Almanya'nın eski başbakanı Schröder, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile.Fotoğraf: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Eski Almanya Başbakanı Schröder meclise dava açtı

4 saat önce

Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle eleştirilen ve meclis imtiyazlarını kaybeden eski Başbakan Gerhard Schröder, Federal Meclis'e dava açtı.

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Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle, emekli başbakanlıktan doğan imtiyazlarının bir kısmını Mayıs ayında kaybetmişti. Şimdi Schröder'in, söz konusu imtiyazlarının kendisine iade edilmesi talebiyle Federal Meclis'e dava açtığı bildirildi.

Cuma günü Schröder'in avukatı Michael Nagel'in Alman haber ajansı dpa'ya aktardığına göre, ilgili şikayet Berlin İdare Mahkemesi'ne iletildi. Schröder, meclis bünyesindeki ofis ve ofis personeli hakkının kendisine iade edilmesini istiyor.

Mahkemeye iletilen metinde, Schröder'in ofis haklarının iptal edilmesine ilişkin kararın yasaya aykırı olduğu savunuldu. Şikayet metninde, kararda Schröder'in "'kalıcı etkiye sahip vazifelerini' yapmadığının belirtildiği ancak bu vazifelerin neler olduğunun ve bunların yerine getirilip getirilmediğinin nasıl soruşturulacağının net bir biçimde tanımlanmadığı" dile getirildi. Metinde ayrıca, kararın verilme şeklinin "mutlakiyetçi bir beyliği" hatırlattığı, demokratik bir hukuk devletinde verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir yönetmelik değişikliğiyle, eski başbakan Schröder'in, başbakanlık ve vekillikten doğan ve aylık 8 bin 300 euro olan emeklilik maaşı ve koruma polisi hakkı hariç bütün imtiyazları kaldırılmıştı. Böylece Schröder, ofis personeli, seyahat giderleri ve şoför hakkını kaybetmişti. Emekli başbakan olarak Schröder'in Federal Meclis'te bir ofisi ve burada çalışan beş personeli bulunuyordu. 2016 yılından bu yana, Schröder'in personel maaşı ve seyahat giderleri için yıllık gideri, yalnızca bu kalemde 419 bin ile 557 bin euro arasında olmuştu.

Partiden ihraç talepleri

1998-2005 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Schröder, kendine yönelen tepkilerin ardından Mayıs ayında Rus enerji devi Rosneft'in yönetim kurulundan ayrılacağını açıklamış ve Gazprom'un yönetim kurulu üyeliği adaylığını da geri çevirmişti. Ancak Schröder, Gazprom'un yan kuruluşları Kuzey Akım 1 ve 2'deki görevlerini sürdürüyor.

Bugün de iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üyesi Schröder'in partisinden ihracı uzun süredir tartışılıyordu. Hafta başında ise SPD tahkim kurulu, partiden ihracı talep edilen Schröder'in ihracı için gerekçe bulunmadığına hükmetmişti.

Schröder'in avukatı Nagel, Almanya'nın en önde gelen ceza hukukçularından biri olarak kabul ediliyor. Nagel daha önce eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u da temsil etmişti.

dpa / BÜ,BK

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