 Eski Alman vekile Erdoğan′a hakaretten dava | ALMANYA | DW | 10.09.2019

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ALMANYA

Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava

Alman meclisinin eski üyesi Kılıç hakkında Türkiye’de Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Kılıç, Alman bir siyasetçi hakkında Türkiye’de cumhurbaşkanına hakaretten daha önce dava açılmadığına dikkat çekti.

Memet Kilic (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

Yeşiller partisinden eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın online yayın yapan ABC Gazetesi'ne Temmuz 2017'de yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirildi.

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Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin hakaret içerikli bölümleri yasaklanan şiirle ilgili Yargıtay’a yaptığı başvurudan sonuç alamadı. Böhmermann AYM dışındaki tüm hukuki yolları tüketmiş oldu. (31.07.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Friedrich Naumann Vakfı çalışanı Alman vatandaşı Aret Demirci'nin yargılanmasına başlandı. Demirci paylaşımıyla medyayı eleştirdiğini belirtti. (21.03.2019)

Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılananların sayısı binleri buluyor. Sadece 2017'de 20 bin 539 soruşturma başlatıldı, 6 bin 33 ceza davası açıldı. (08.12.2018)

Yaptığı açıklamalarda Türk hükümetinin izlediği iç ve dış siyaseti eleştiren Kılıç, "Ben Türk kökenli bir politikacı olarak memleketimin bu hâle getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum, bu hâle getirenleri de vatan haini olarak görüyorum" ifadesini kullanmıştı. Kılıç, "Erdoğan'ın Türkiye’ye verdiği zarar kaldırılamayacak bir durum" demişti.

Türk ve Alman vatandaşı olan 52 yaşındaki Memet Kılıç, 2009-2013 yılları arasında Yeşiller partisinden milletvekili olarak görev yapmıştı. Halen Heidelberg'de avukat olarak çalışan Memet Kılıç, siyasi faaliyetlerini de sürdürüyor. Kılıç'ın siyasi faaliyetleri arasında Baden-Württemberg eyaletinin Göç ve Uyum Çalışma Grubu sözcülüğü bulunuyor.

Kılıç: Bu rejim beni susturmak istiyor

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Kılıç, Türkiye'de yaşayan yeğenine tebligat gitmesi üzerine hakkında açılan davadan yaklaşık bir ay kadar önce haberdar olduğunu söyledi. Yaklaşık üç yıldır Türkiye'ye gitmediğini belirten Kılıç, "Bu rejim beni susturmak istiyor" dedi.

Bir siyasetçinin Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında dava açılmasının kendisi için yeni bir boyut olduğunu ifade eden Kılıç, "Her durumda bu benim açımdan krizi tırmandıracak yeni bir kademe. Alman bir siyasetçi hakkında Türkiye'de dava açıldığını daha önce duymadım" şeklinde konuştu.

Kılıç'ın avukatı Veysel Ok da, "Genelde Türk kökenli insanların ifade özgürlüğü hakkını kullanamamasını" bir kriz olarak değerlendirdi. Ok, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Türk Anayasası'nda da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de, Cumhurbaşkanı ünvanı taşıyan kişinin eleştirilebilirliğine ilişkin sınırlar, normal insanlara tanınan sınırlardan daha fazla" dedi. Ok, Erdoğan'a yönelik "siyasi eleştirilerin" hakaret olarak değerlendirilmesinin "Türkiye'deki yasalarla" da çeliştiğini dile getirdi. Avukat Ok, Türkiye'de son zamanlarda Cumhurbaşkanına  hakaretten açılan davaların sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili birimi tarafından açılan davanın ilk duruşması Aralık ayında Ankara'da yapılacak. Duruşmaya katılma konusunda henüz kesin kararını vermediğini belirten Memet Kılıç, Ankara'ya giderse gözaltına alınabileceğini de bildiğini ifade etti.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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