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Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Sinan AteşFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Eski Ülkü Ocakları başkanı cinayetinde 3 gözaltı

42 dakika önce

Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Cuma akşamı Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, beraberindeki Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" denildi.

Sinan Ateş'in cenazesi
Sinan Ateş'in cenazesiFotoğraf: DHA

Ateş'in ölümüyle ilgili şu ana kadar Ülkü Ocakları'ndan ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu birer başsağlığı mesajı yayınladı. Her iki lider de devletin tüm yönleriyle cinayeti aydınlatması gerektiğini ifade etti.

Bu arada Ateş'in cenazesi Cumartesi günü memleketi Bursa'ya getirildi. Ateş, Bursa Ulu Cami'deki cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA / GY,JD

 

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