Esad'dan yemin töreninde muhaliflere çağrı

Suriye'de Beşar Esad başkent Şam'da düzenlenen törende Anayasa ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek dördüncü dönem devlet başkanlığı görevine resmen başladı.

Başkanlık sarayındaki yemin törenine din adamları, milletvekilleri, üst düzey ordu mensupları, iş insanları, akademisyenler ve gazeteciler dâhil 600'den fazla kişi katıldı.

Esad, 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimlerini resmi verilere göre yüzde 95,1 oyla kazanmıştı. Suriye makamları, rejimin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen ve bağımsız gözlemcilerce takip edilmeyen seçimlere katılım oranının yüzde 78,6 olduğunu duyurmuştu. Rekabetin sembolik düzeyde olduğu seçimlere Esad dışında iki aday daha katılmıştı. Suriyeli muhalifler ve Batılı devletler seçimlerin özgür ve adil olmadığını savunmuştu.

Esad ise yemin töreninde yaptığı konuşmada, 26 Mayıs'taki seçimlerin, "halkın devlete bahşettiği yaygın meşruiyetin gücünü kanıtladığını" söyledi.

Batı'nın iç savaş boyunca uyguladığı yaptırımların neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Esad, "Yaptırımları alt etmek için daha önce kullandığımız ya da gelecekte kullanacağımız metotları açıklamadan bunları aşmak için çalışmayı sürdüreceğiz " ifadesini kullandı.

Sürgündeki muhaliflere de seslenen 55 yaşındaki Esad, "Manipüle edilen ve bu ulusun düşeceği, devletin yıkılacağı üzerine bahse giren herkese vatanlarına dönmeleri için yaptığım çağrıyı yineliyorum" dedi.

Beşar Esad, 1970 yılında askeri darbeyle iktidara gelen babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından 2000 yılında devlet başkanlığı görevini devralmıştı.

İç savaşın 2011 yılından beri sürdüğü Suriye'de Esad güçleri, İran ve Rusya'nın da desteğiyle ülke topraklarının yüzde 60'ından fazlasında yeniden kontrolü sağladı.

Suriye'deki savaşta şu ana kadar yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti. On binlerce kişi ise hâlen kayıp. Suriye'nin savaştan önceki nüfusunun yaklaşık yarısı ya ülke içinde yerini değiştirmek zorunda kaldı ya da başka bir ülkeye sığındı. Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, şu an Suriye'de halkın yüzde 80'i açlık sınırının altında yaşıyor.

DW,rtr,dpa,AFP,AP/CÖ,BÖ

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