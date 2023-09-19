Esad Çin'e gidiyor

Suriye krizinde Şam'ın en büyük destekçilerinden biri olan Çin, bu hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ağırlayacak.

Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu. Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte Perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.

Suriye'de Esad'a desteğini sürdüren, geçen Mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin, Ortadoğu'daki nüfuzunu giderek artırıyor. Çin'in, Suriye'nin onlarca milyar dolara mal olması beklenen yeniden inşasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Suriye geçen yıl Çin'in gelişmekte olan bölgelerde altyapı projeleri gerçekleştirmek için hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.

Suriye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, ülkede rejim kontrolündeki bölgelerde protestolara neden oluyor.Şam, bu krizden Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları ve Suriye'nin en büyük petrol sahalarını kontrol eden ABD destekli Kürt güçleri sorumlu tutuyor.

2004'te ziyaret etmişti

Esad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşti. ABD'nin Irak'ı işgalinden bir yıl sonra düzenlenen bu ziyaret, Washington'ın Şam üzerinde baskı kurduğu bir döneme denk geliyordu.

Suriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yoğunlaşmıştı. Esad geçen Mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı.

Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.

DW,AP/CÖ,TY

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