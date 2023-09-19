  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
PolitikaSuriye

Esad Çin'e gidiyor

19 Eylül 2023

Suriye lideri Beşar Esad Perşembe günü Çin'e gidecek. Esad'ın ilk ve son Çin ziyareti yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşmişti.

https://p.dw.com/p/4WZHp
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar EsadFotoğraf: Sana/Handout/dpa/picture alliance

Suriye krizinde Şam'ın en büyük destekçilerinden biri olan Çin, bu hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ağırlayacak.

Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu. Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte Perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.

Suriye'de Esad'a desteğini sürdüren, geçen Mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin, Ortadoğu'daki nüfuzunu giderek artırıyor. Çin'in, Suriye'nin onlarca milyar dolara mal olması beklenen yeniden inşasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Suriye geçen yıl Çin'in gelişmekte olan bölgelerde altyapı projeleri gerçekleştirmek için hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.

Suriye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, ülkede rejim kontrolündeki bölgelerde protestolara neden oluyor.Şam, bu krizden Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları ve Suriye'nin en büyük petrol sahalarını kontrol eden ABD destekli Kürt güçleri sorumlu tutuyor.

2004'te ziyaret etmişti

Esad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşti. ABD'nin Irak'ı işgalinden bir yıl sonra düzenlenen bu ziyaret, Washington'ın Şam üzerinde baskı kurduğu bir döneme denk geliyordu.

Suriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yoğunlaşmıştı. Esad geçen Mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı.

Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.

DW,AP/CÖ,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Suriya'nin YPG kontrolündeki bölgesinde ABD askerleri - (29.03.2018)

YPG'ye karşı Arap ayaklanmasında ABD devreye girdi

YPG'ye karşı Arap ayaklanmasında ABD devreye girdi

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Arap aşiretlerin YPG hakimiyetine karşı ayaklanmasıyla çatışmalar yoğunlaşırken ABD arabuluculuk için devreye girdi. Araplar YPG'yi petrol gelirlerine el koymakla suçluyor.
Politika4 Eylül 2023

Kıbrıslı Rumlar: Suriye güvenli bölge sayılsın

Kıbrıslı Rumlar: Suriye güvenli bölge sayılsın

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Suriyeli sığınmacıları geri gönderebilmek için, AB'den Suriye'nin statüsünü "güvenli ülke"ye çevirmesini talep etti.
Göç15 Eylül 2023
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Avrupa'ya kaçış yolu

Türkiye'den ödenen "maaş" ile Suriye'den Avrupa'ya kaçış yolu

AFP ajansının haberine göre, Suriye'deki silahlı gruplar sığınmacıları Türkiye destekli paralı asker gibi göstererek Libya'ya kaçırıyor. İddiaya göre, masraflar ise Türkiye tarafından ödenen "maaştan" karşılanıyor.
Politika16 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dağlık Karabağ'da operasyon sırasında zarar gören konut ve araçlar.

Uluslararası toplumdan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ tepkisi

Politika19 Eylül 2023
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Limasol'da saldırıya uğrayan bir dükkan

Güney Kıbrıs'ta göçmenlere yönelik şiddet artıyor

Güney Kıbrıs'ta göçmenlere yönelik şiddet artıyor

Politika19 Eylül 2023
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

İtalya'nın aldığı yeni göç kararları çözüm olacak mı?

Politika19 Eylül 2023
Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları

Türkiye-AB ilişkileri hangi noktada?

Türkiye-AB ilişkileri hangi noktada?

Politika19 Eylül 2023
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarından bir görüntü

Hükümetin yok dediği tehlike asbest Hatay'da

Hükümetin yok dediği tehlike asbest Hatay'da

Sağlık19 Eylül 2023
Rusya'nın başkenti Moskova'da Orta Asya'dan gelen göçmenler

Rus ordusuna Orta Asya'dan göçmen takviyesi

Rus ordusuna Orta Asya'dan göçmen takviyesi

Politika17 Eylül 2023
İran'daki protestolar sırasında yanan lastiklerin önünde bir kadın

Mahsa Amini'nin ölümü İran'ı nasıl değiştirdi?

Mahsa Amini'nin ölümü İran'ı nasıl değiştirdi?

Politika16 Eylül 2023
Ana sayfaya dön