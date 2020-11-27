 Esad çifti koronavirüse yakalandı | DÜNYA | DW | 08.03.2021

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DÜNYA

Esad çifti koronavirüse yakalandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve çiftin kendilerini karantinaya aldıkları açıklandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın PCR testiyle koronavirüse yakalandığının tespit edildiği Şam'dan yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. Devlet Başkanlığı bürosundan yapılan açıklamada, Esad çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiklerdi belirtildi.

Açıklamada, Esad çiftinin iki ila üç hafta evde karantinada olacakları ve bu süre içinde çalışmalarını sürdürecekleri de vurgulandı.

Suriye'de salgının durumu 

Resmi verilere göre Suriye'de Esad'ın kontrolündeki bölgelerde pandeminin başlangıcından bu yana 15 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi, yaklaşık bin kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ancak korona vakalarının sayısının, PCR testinin sınırlı sayıda yapılması nedeniyle daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Öte yandan yardım organizasyonları, özellikle ülkenin kuzeyinde vaka sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

Aşılama kampanyası başladı

Suriye'de aşılama kampanyasına geçen hafta başlandı, ancak sürecin nasıl işlediğine fazla detay bilinmiyor. Sağlık Bakanı, geçtiğimiz günlerde dost bir ülkeden aşı temin ettiklerini, ancak aşı satın alınan ülkenin ismini vermemişti.

dpa,AP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Esad rejimi hakkında Fransa'da suç duyurusu

Suriyeli insan hakları örgütleri, 2013 yılında Doğu Guta'daki kimyasal saldırının soruşturulması için Fransız yargısına başvurdu. Örgütler, Esad rejiminin "savaş suçu" ve insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.  

Suriye en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya

Açlıkla Mücadele Örgütü Suriye’nin savaş başladığından bu yana en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. 12 milyondan fazla kişinin "alarm verici düzeyde" gıda sıkıntısı çektiği bildiriliyor.  

BM: Suriye rejimi gözaltında savaş suçu işledi

BM'nin ilgili komisyonu, Suriye'de rejimin "gözaltı bağlamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine" dair bir rapor yayımladı.  

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