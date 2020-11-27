Esad çifti koronavirüse yakalandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın PCR testiyle koronavirüse yakalandığının tespit edildiği Şam'dan yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu. Devlet Başkanlığı bürosundan yapılan açıklamada, Esad çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiklerdi belirtildi.

Açıklamada, Esad çiftinin iki ila üç hafta evde karantinada olacakları ve bu süre içinde çalışmalarını sürdürecekleri de vurgulandı.

Suriye'de salgının durumu

Resmi verilere göre Suriye'de Esad'ın kontrolündeki bölgelerde pandeminin başlangıcından bu yana 15 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi, yaklaşık bin kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ancak korona vakalarının sayısının, PCR testinin sınırlı sayıda yapılması nedeniyle daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Öte yandan yardım organizasyonları, özellikle ülkenin kuzeyinde vaka sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

Aşılama kampanyası başladı

Suriye'de aşılama kampanyasına geçen hafta başlandı, ancak sürecin nasıl işlediğine fazla detay bilinmiyor. Sağlık Bakanı, geçtiğimiz günlerde dost bir ülkeden aşı temin ettiklerini, ancak aşı satın alınan ülkenin ismini vermemişti.

dpa,AP/HS,JD

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