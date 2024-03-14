Ermenistan'da "Türkiye Amasya bölgesini isteyecek" iddiası

Ermenistan'ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre dün akşam başkent Erivan'da hükümete karşı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde konuşan Bagratyan, Paşinyan için "Bu politikaya devam ederse sadece Tavuş bölgesindeki bazı köyleri Azerbaycan'a vermekle kalmayacak, yarın öbür gün Türkiye'nin de Amasya bölgesini talep etmesinin önünü açacak" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın istifasının istendiği gösteriyi organize edenler arasında yer alan Bagratyan, 1993-1996 yılları arasında Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Ermenistan'ın Amasya bölgesi, Kars'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Ermenistan'ın kuzeydoğusunda Azerbaycan sınırındaki Tavuş bölgesi ise iki ülke arasında yürütülen barış görüşmeleri çerçevesinde sınır belirleme çalışmalarında öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Bakü, Tavuş bölgesindeki dört köyün tartışmasız bir şekilde Azerbaycan'a ait olduğunu belirterek derhal geri verilmesini talep ediyor.

Paşinyan'ın açıklamaları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir yanlış anlama bulunduğunu ve Ermenistan'ın Tavuş bölgesindeki köyleri Azerbaycan'a vermesinin söz konusu olmadığını belirtmiş, ancak bazı bölgelerde yolların kesiştiği ve bazı düzenlemeler yapılabileceği mesajı vermişti.

Elinde Ermenistan haritası şeklinde bir maketle gazetecilerin karşısına çıkan Paşinyan, söz konusu dört köyün hiçbir zaman Ermenistan'da bulunmadığını belirtmiş ve "Ermenistan'a ait olan Ermenistan'da kalacak. Bu sınırlar dışında emellerimiz olmamalıdır. Bu sınır çizgileri dışındaki herhangi bir emel, bizi yılma fırsatı olarak yasal konumumuzu bozmak için kullanılacaktır" uyarısı yapmıştı.

DW/BK,HT

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