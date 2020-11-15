 Ermenistan′da üç bakan daha istifa etti | DÜNYA | DW | 20.11.2020

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DÜNYA

Ermenistan'da üç bakan daha istifa etti

Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan, Dağlık Karabağ'la ilgili Azerbaycan ile yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik tepkiler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Sivil Savunma ve Eğitim Bakanları da bugün istifa etti.

Dağlık Karabağ'daki Rus askerleri ateşkesi denetliyor

Dağlık Karabağ'daki Rus askerleri ateşkesi denetliyor

Moskova'nın girişimleriyle Dağlık Karabağ'da süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla imzalanan ateşkes anlaşmasına Ermenistan'da tepkiler sürüyor.

Yoğun protestolar nedeniyle Pazartesi günü istifa eden  Dışişleri Bakanı'ndan  sonra bugün üç bakan daha istifa etti.

Savunma, Sivil Savunma ve Eğitim Bakanları bugün istifalarını açıkladılar.

Muhalefetin istifa etmesini istediği Başbakan Paşinyan ise görevini bırakmayacağını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, başkent  Erivan'da yaptığı açıklamada, "durumu sakinleştirmeye yardımcı olmak amacıyla" istifa kararı aldığını belirtti.

Dadid Tonoyan istifasını verdi

Dadid Tonoyan istifasını verdi

Tonoyan'ın yerine hükümet danışmanı Vakarşak Harutunyan'ın atandığı bildirildi. Harutunyan 1999-2000 yılları arasında da savunma bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Ermenistan hükümeti,  Rusya'nın öncülüğünde  Azerbaycan ile 9 Kasım 2020‘de imzalanan ateşkes anlaşması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Anlaşma uyarınca Ermenistan, şimdiye kadar kontrolü altındaki bazı toprakları iade etmeyi taahhüt ediyor.

Muhalefet ve protestocular günlerdir Başbakan Paşinyan'ın istifasını istiyor. Ancak Paşinyan istifa etmeye yanaşmıyor. Pazartesi günü dışişleri bakanı da istifa etmişti.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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