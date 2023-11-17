Ermenistan UCM'ye üye oluyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ermenistan'ın UCM'ye katılmak üzere resmi başvurusunu teslim ettiğini ve 1 Şubat 2024 tarihinde üyeliğinin başlayacağını bildirdi. Açıklamada, Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne taraf 124'üncü ülke ve Doğu Avrupa grubundan 19'uncu ülke olacağı duyuruldu.

Ermenistan yönetimi, UCM'nin kuruluş sözleşmesi olan Roma Statüsünü geçen ay meclisten geçirmişti. Ermenistan, UCM üyeliğinin Dağlık Karabağ'da işlendiğini iddia ettiği suçların soruşturulmasına imkan sağlayacağı görüşünde. Erivan yönetimi Bakü'yü Dağlık Karabağ'da Ermenilere yönelik etnik temizlikle suçlamış, ancak Azerbaycan bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, bireyleri soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları ve saldırganlık suçlarından dolayı yargılamaya yetkili dünyadaki tek sürekli mahkeme özelliği taşıyor. 1 Temmuz 2002'de yürürlüğe giren Roma Statüsü temelinde kurulan Mahkeme'nin kararları üye ülkeler için bağlayıcı nitelikte. Azerbaycan ise sözleşmeye taraf değil.

UCM üyeliği, Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerindeki soğumanın da bir göstergesi olarak görülüyor. UCM, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar, UCM üyesi ülkelerin, topraklarına ayak bastığı anda Putin'i tutuklaması anlamına geliyor. Putin bu nedenle yurtdışı programlarında değişikliklere gitmişti.

AFP/BK,JD

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