"Ermenistan uçağı düşürüldü" iddiasına yalanlama

Ermenistan'ın, kendisine ait bir Su-25 tipi savaş uçağının bir Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü iddiasına hem Ankara hem de Bakü'den yalanlama geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu iddianın "kesinlikle doğru olmadığını" söyledi. Altun, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türk jetinin Ermenistan’a ait savaş uçağını vurduğuna dair iddiayı yalanladı. Rus devlet televizyonuna konuşan Aliyev, bunun Erivan tarafından yapılan bir "provokasyon" olduğunu belirterek "Ermenistan’ın hedefi, bu tür yalan haberleri yaparak, onurla kendi görevini yerine getiren Azerbaycan ordusunu aşağılamak ve çatışmaların çoğaldığına ve üçüncü ülkelerin meseleye dahil olduğuna dair izlenim oluşturmaktır" dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bu iddiayı "bir başka Ermeni propagandası yalanı" diye nitelendirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ait F-16'nın Azerbaycan topraklarından kalktığını ve vurulan uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Stepanyan, uçağın Ermenistan hava sahasında vurulduğunu iddia etmişti.

Ölü sayısı 100'e yaklaştı

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginlik, Dağlık Karabağ'da geçen Pazar gününden beri süren çatışmalar nedeniyle devam ediyor.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan son açıklamada, Ermeni güçlerin 12 Azeri sivili öldürdüğü, 35 sivili de yaraladığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, Ermeni yetkililer ise çatışmalarda beş sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dağlık Karabağ yönetimi çatışmalarda 80 Ermeni milisin de öldüğünü bildirdi.

Böylece çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısı resmi verilere göre 97'ye ulaştı.

Azerbaycan ordusu ise verdiği kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,BK

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