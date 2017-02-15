Ermenistan Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor

Ermenistan hükümeti, Türk mallarına uygulanan ambargonun 1 Ocak 2022 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk malları ithalatına yönelik ambargonun uzatılmaması kararı alınmıştır" denildi. Türkiye'nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle 1 Ocak 2021'de Türk mallarına altı aylığına ambargo kararı alan Ermenistan hükümeti, Haziran ayında ambargoyu altı ay daha uzatmıştı.

Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduklarını belirtmişti.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'ın işgali nedeniyle Ermenistan ile diplomatik ilişkileri askıya aldığı ve Ermenistan sınırını kapattığı 1993'ten bu yana iki ülke arasında doğrudan mal alışverişi bulunmuyor. Ancak Ermenistan'a Türk menşeli ithal mallar üçüncü ülkeler üzerinden ulaşıyor.

Ermenistan gümrüğü verilerine göre ülkeye 2019 yılında 268 milyon dolar değerinde Türkiye menşeli mal girerken bu rakam 2020'de 230 milyon dolara geriledi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de patlak veren savaş altı hafta sürmüş ve 10 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da kontrolündeki geniş alanları Azerbaycan'a iade etmek zorunda kalmıştı.

Normalleşme süreci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç gün önce yaptığı açıklamada Ermenistan ile karşılıklı charter uçuşlarının yakında başlayacağını belirterek, "iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçilerek ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlenmesinin gerektiğini" söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı atadıkları özel temsilcilerin görüşmelerine ilişkin takvimin belli olup olmadığına ilişkin soruyu da, "Tabii özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp, ikili yüz yüze görüşme için tarih belirlemesi gerekiyor, yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın böyle bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek" demişti. Türkiye 15 Aralık'ta özel temsilci olarak eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçisi Serdar Kılıç'ı atamış, Ermeni tarafı da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı özel temsilcilik görevine getirmişti.

DW,AFP / BK,ET

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