Ermenistan: Operasyonu Türk askerler yönetiyor

Dağlık Karabağ'da geçtiğimiz hafta Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalar devam ederken Ermenistan tarafı Türkiye'yi çatışmalara doğrudan katılmakla suçladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cumartesi akşamı yaptığı halka sesleniş konuşmasında "150 yüksek rütbeli Türk askeri yetkili Azerbaycan askeri operasyonunu yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Paşinyan “Daha önce görmediğimiz bir saldırı ile karşı karşıyayız” dedi. Paşinyan “Tarihimizde kaderimizi belirleyecek bölüme geldik” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada Türkiye'nin ülkesinin bir müttefiki olduğunu söyleyerek ancak çatışmalarda yer almadığını belirtmişti.

Paşinyan’ın cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'i arayarak Türk tarafının çatışmalara katıldığı konusunda bilgi verdiği bildirildi.

Diğer taraftan Aliyev ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı bir mektupta Türkiye’ye desteği için teşekkür etti.

Karşılıklı suçlamalar

Öte yandan Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan'ın ülkenin ikinci büyük kenti olan Gence'yi topçu ateşine tuttuğunu açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Twitter'den yaptığı açıklamasında kentin "Ermeni güçlerin saldırısı altında" olduğunu belirtti.

Azerbaycan birliklerinin de cumartesi günü Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert kentini topa tuttuğu belirtiliyor. Azeri tarafı Ermenilerin açtığı top ateşine karşılık verdiklerini savunuyor.

Bakü’deki Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni ordusunun Stepanakert kentindeki Terter, Horadiz ve Fizuli bölgelerine roket attığını açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan birliklerinin Stepanakert kentindeki sivil hedefleri vurduğu belirtildi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü başladı. O günden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazla sivil olmak üzere 240'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Aliyev ve Paşinyan yapılan müzakere çağrılarını reddetmişti.

DW,AFP, dpa / SSB, BÖ

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