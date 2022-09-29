Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Ermenistan ile Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda üç Ermeni askerinin öldürüldüğü bildirildi. İki ülke Eylül ortasında ateşkes ilan etmişti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Eylül ayında çıkan ancak ABD'nin arabuculuğuyla büyümeden engellenen çatışma ortamı yeniden geriliyor. İki gün süren çatışmalardan sonra varılan ateşkese rağmen sınır bölgesinde yeniden çatışma çıktı.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında Çarşamba günü meydana gelen çatışmada üç Ermeni askerinin daha öldürüldüğü bildirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nan yapılan açıklamada, "Azerbaycan birlikleri sınırın doğu kesiminde el bombası ve büyük kalibreli silahlarla ateş açtı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından açılan ateş sonucu üç Ermeninin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üç Ermeni askerinin daha öldürüldüğü olayı "Ermenistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi. Paşinyan uluslararası topluma Twitter aracılığıyla yaptığı çağrıda, "Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesini ve uluslararası bir gözlemci misyonunun gönderilmesini" talep etti.

Paşinyan, "Azerbaycan askerlerinin geri çekilmesi ve Azerbaycan işgalinden etkilenen Ermeni topraklarına ve sınır bölgelerine uluslararası gözlemci misyonunun yerleştirilmesi mutlak bir zorunluluktur" diye yazdı.

Sınır çatışmalarında her iki devlet de birbirini provokasyonla suçluyor.

İki Kafkasya ülkesi arasındaki çatışmalar Eylül ayı ortasında yeniden alevlendi. ABD'nin arabulucuğuyla ilan edilen ateşkese kadar çatışmalarda her iki taraftan da en az 286 kişi öldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı.

DW,AFP/TY,HT