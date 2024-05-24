Ermenistan 4 köyü Azerbaycan'a devretti

Ermenistan, Bakü ile varılan anlaşma gereği sınır bölgesindeki 4 köyü Azerbaycan'a iade etti. Gazah vilayetinde yer alan köylerin kontrolü yıllar önce Ermenistan'a geçmişti.

Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı adlı dört köyün iadesi, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirme hedefiyle atılan en yeni adım oldu.

Ermenistan ulusal güvenlik servisi, sınır muhafızlarının köylerden çekilerek yeni sınır hattında pozisyon aldıklarını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şahin Mustafayev de Azeri güvenlik güçlerinin köylere girerek kontrolü ele aldıklarını söyledi.

16 Mayıs'ta varılan anlaşma sonrası atılan bu adımla iki ülke arasında 12,7 kilometrelik sınır yeniden belirlenmiş oldu.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ne durumda?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakü ile barış anlaşması imzalanması yönündeki çabalar kapsamında 1990'lı yıllarda işgal edilen köylerin iadesini geçen Mart ayında kabul etmişti. Paşinyan'ın kararı ülkede protesto gösterileri ile karşılanmış, yolları trafiğe kapatan göstericiler iadelerden geri dönülmesi için hükümete baskı yapmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan devletleri, Ermeni ayrılıkçıların kontrolündeki Dağlık Karabağ için iki kez savaştı. 2020'de 44 gün süren 2'nci Karabağ Savaşı'nı kazanan Azerbaycan, Eylül 2023'te de bölgedeki ayrılıkçılara yönelik 24 saat süren askeri operasyon düzenlemişti.

Bu saldırı ile Bakü, yaklaşık 30 yıl aradan sonra bölgenin kontrolünü geri alırken etnik Ermenilerin çoğu evlerini terk ederek Ermenistan'a kaçmak zorunda kaldı.

O tarihten beri taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşması için görüşmeler yoğunlaştı.

AFP, rtr / MUK,HT

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