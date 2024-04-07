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Erkan Türkel, Türkische Redaktion der DW
Fotoğraf: Erkan Türkel/DW

Erkan Türkel

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Diğer Haberleri

Bir tiyatro sahnesi üzerinde dört kişi, ikisi enstrüman çalıyor (ud ve bağlama) - (04.04.2024 / Berlin)

Depreme Berlin'den bir ağıt: Haydar'ın Dansı

Depreme Berlin'den bir ağıt: Haydar'ın Dansı

6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Yıldırım'ın dramı Neuköllner Oper'de sahneleniyor.
Sanat7 Nisan 2024
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