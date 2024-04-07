You need to enable JavaScript to run this app.
İçeriğe git
Ana menüye git
DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Bölgeler
Türkiye
Almanya
Avrupa
Ortadoğu
Kategoriler
Politika
Ekonomi
Bilim ve Çevre
Sağlık
Kültür
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçimler
Türkiye ekonomisi
Aşırı sağın yükselişi
Fotoğraf: Erkan Türkel/DW
Erkan Türkel
Sonraki bölüme git Diğer Haberleri
Diğer Haberleri
Depreme Berlin'den bir ağıt: Haydar'ın Dansı
Depreme Berlin'den bir ağıt: Haydar'ın Dansı
6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Yıldırım'ın dramı Neuköllner Oper'de sahneleniyor.
Sanat
07.04.2024
7 Nisan 2024
Ana sayfaya dön