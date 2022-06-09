Erdoğan'dan Yunanistan'a Ege Adaları uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı Ege Adalarının silahlandırılması konusunda uyardı.

"Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" diyen Erdoğan, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Rusya-Ukrayna savaşının, dünyada barışın ve istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, "Böyle kritik bir dönemde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin haklarına ve çıkarlarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Bazı Yunan siyasetçileri "gerçeklikten uzak söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışmakla" suçlayan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına, ülkemize 2 kilometreden daha az, Meis Adası için yetki talep etmesini uluslarası camianın takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Ege Adaları'ndaki haklarından vazgeçmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Sayın Mitsotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara, Atina'yı Ege'deki Yunan adalarını silahlandırmakla suçluyor. 1923'teki Lozan Antlaşması ve daha sonra imzalanan Paris Anlaşması'na göre adaların silahsız tutulmaları gerekiyor.

DW / TY,ET