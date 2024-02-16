Erdoğan: Biz yoksak doğal gaz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarını önümüzdeki bayramda 3 bin TL'ye yükselteceklerini açıkladı. Erdoğan, yerel seçimlere yönelik "Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok" ifadelerini kullandı.

Ordu'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarını 3 bin liraya yükselteceklerini açıkladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkânlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz, eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının ilk dönemlerinin büyük ölçüde geçmişin eksiklerini telafi etmekle geçtiğini savunan Erdoğan, "Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir alt yapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorunu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz" diye konuştu.

"Biz yoksak doğal gaz yok"

Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin merkezi yönetime vurgu yaptığı söylemlerini de sürdürdü. Cumhurbaşkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz: Burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'li Erdoğan, hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Parti'li bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız."

Altınordu, Aybastı, Fatsa, Gülyalı, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ünye'ye doğal gaz arzını sağladıklarını belirten Erdoğan önümüzdeki dönemde de Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ve Ulubey'i de doğal gaza kavuşturacaklarını söyledi. Erdoğan, "Yani bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok" diye konuştu.

DW/SÖ,EC

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