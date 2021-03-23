 Erdoğan′dan yeni sivil anayasa mesajı | TÜRKİYE | DW | 24.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan'dan yeni sivil anayasa mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP kongresinde yaptığı konuşmada yeni ve sivil anayasa mesajı verdi.

default

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 7’nci Olağan Büyük Kongresi'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız" dedi. Yeni ve sivil bir anayasa yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan "Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni mutlaka milletin onayına sunulacaktır" diye konuştu.

Eşi Emine Erdoğan ile Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye katılan Erdoğan çeşitli illerden gelen parti delegelerini illerin adlarını söyleyerek tek tek selamladı.
"Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye Cumhur İttifakı altında bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulduğunu söyledi. 

Erdoğan, "Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin, İstiklal Marşı'mızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalıdır" diye konuştu.
Erdoğan kongre salonundakilerle birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" mesajı verdi.

Vatandaşlara döviz ve altını ekonomiye kazandırma çağrısı

Konuşmasında son günlerde dövizde yaşanan hareketliliğe de değinen Erdoğan, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor" dedi.

"Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" diyen Erdoğan "Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

"Mevcut anayasa geçerliliğini kaybetmiştir"

Mevcut anayasanın tarihi periyodu içinde artık geçerliliğini kaybettiğini belirten Erdoğan "Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz“ diye konuştu. 

"Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır“ diyen Erdoğan "Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen ve 1560 delegenin katıldığı kongrenin gündeminde "tüzük tadilatı" var. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e çıkartılıyor. Erdoğan kongre öncesinde partililere hitaben yaptığı konuşmada "Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar" dedi.

Kongre öncesinde AKP’nin üye sayısının 13 milyon 500 bine ulaştığını söyleyen Erdoğan “Bırakın Türkiye’yi dünyada böyle bir siyasi parti yok” dedi. Erdoğan AKP’nin kadın üye sayısının 5 milyonu geçtiğini söyledi.

Erdoğan'ın parti önündeki konuşmasına "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullanması ilgi çekti.


DW / EC, HT
© Deutsche Welle Türkçe
 

 

Önerdiğimiz linkler

AKP'nin "güven ve istikrar" çelişkisi

19 yıldır iktidardaki AKP, "Güven ve istikrar" sloganıyla 7. Olağan Büyük Kongresi'ni yapıyor. Siyasi gözlemcilere göre 19 yılda oy oranı yüzde 45'lerden 30'a inen AKP'nin ayakta kalması "topyekün değişmesine" bağlı.  

Benzer içerik

Türkei AKP Kongress in Ankara

AKP'nin "güven ve istikrar" çelişkisi 23.03.2021

19 yıldır iktidardaki AKP, "Güven ve istikrar" sloganıyla 7. Olağan Büyük Kongresi'ni yapıyor. Siyasi gözlemcilere göre 19 yılda oy oranı yüzde 45'lerden 30'a inen AKP'nin ayakta kalması "topyekün değişmesine" bağlı.

Türkei Rede Präsident Erdogan vor der AK Partei

HRW: "Erdoğan insan hakları ve demokrasiye saldırıyor" 24.03.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Erdoğan’ı insan hakları ve demokratik normları "alaşağı etmekle" suçladı, Türkiye ile pozitif gündem hazırlığındaki AB liderlerine "insan haklarını şart koşma" çağrısı yaptı.

60. Jahrestag des Militärputsches in der Türkei 1960

Berlin MHP'nin devlette kadrolaşması konusunda bilgi sahibi 23.03.2021

Almanya'da hükümete yöneltilen bir soru önergesinde MHP'nin AKP hükümeti içindeki rolü soruldu. Federal Hükümet, MHP'nin etkisi konusunda çok açık bir cevap verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM'den Erdoğan'a "çekilme kararını geri al" çağrısı

Türkiye'ye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını geri alma çağrısı yapan BM İnsan Hakları Komiserliği, muhalefete artan baskıyı ve siyasi karar alma süreçlerine demokratik katılım eksikliğini eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  