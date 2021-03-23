Erdoğan'dan yeni sivil anayasa mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 7’nci Olağan Büyük Kongresi'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız" dedi. Yeni ve sivil bir anayasa yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan "Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni mutlaka milletin onayına sunulacaktır" diye konuştu.

Eşi Emine Erdoğan ile Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye katılan Erdoğan çeşitli illerden gelen parti delegelerini illerin adlarını söyleyerek tek tek selamladı.

"Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye Cumhur İttifakı altında bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulduğunu söyledi.

Erdoğan, "Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin, İstiklal Marşı'mızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalıdır" diye konuştu.

Erdoğan kongre salonundakilerle birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" mesajı verdi.

Vatandaşlara döviz ve altını ekonomiye kazandırma çağrısı

Konuşmasında son günlerde dövizde yaşanan hareketliliğe de değinen Erdoğan, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor" dedi.

"Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" diyen Erdoğan "Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

"Mevcut anayasa geçerliliğini kaybetmiştir"

Mevcut anayasanın tarihi periyodu içinde artık geçerliliğini kaybettiğini belirten Erdoğan "Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz gereğidir. Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz“ diye konuştu.

"Yeni anayasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya bu dengenin değil, doğrudan milletin anayasası olmalıdır“ diyen Erdoğan "Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen ve 1560 delegenin katıldığı kongrenin gündeminde "tüzük tadilatı" var. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e çıkartılıyor. Erdoğan kongre öncesinde partililere hitaben yaptığı konuşmada "Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar" dedi.

Kongre öncesinde AKP’nin üye sayısının 13 milyon 500 bine ulaştığını söyleyen Erdoğan “Bırakın Türkiye’yi dünyada böyle bir siyasi parti yok” dedi. Erdoğan AKP’nin kadın üye sayısının 5 milyonu geçtiğini söyledi.

Erdoğan'ın parti önündeki konuşmasına "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullanması ilgi çekti.



DW / EC, HT

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