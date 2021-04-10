Erdoğan'dan Ukrayna'da barışa destek sözü

Rusya'nın Doğu Ukrayna'da ateşkesi ihlâl ettiği haberleriyle bölgede gerginliğin yeniden tırmandığı bir dönemde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomor Zelenskiy 9. Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy üç saat süren ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi, Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik" dedi. Kırım Tatarlarının hayat standartlarının iyileştirilmesinin Türkiye için "tarihi ve insani bir mesuliyet" olduğunu belirten Erdoğan, "Ukrayna'yla bu konuda da fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Erdoğan: Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden tırmanışa geçen gerginlikle de ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne suretle olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşmesinden bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Zelenskiy: Türkiye'nin desteği son derece önemlidir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise basın toplantısında, "Karadeniz'de güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarını kapsamlı şekilde görüştük. Kiev'in ve Ankara'nın gerek tehdit gerekse onlara verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir" dedi. Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları" olarak nitelendirdiği Dombas ve Kırım'daki durum hakkında görüşmede, Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdiğini belirterek, "Kırım Platformu formatına ve 23 Ağustos'ta Kiev'de gerçekleştirilecek zirvenin açılış törenine katılmaya hazır olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu Ukrayna'nın ve ortaklarının Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna ile Kırım Tatar halklarının haklarının korunması konusunda çok kararlı olduğuna dair çok güçlü bir mesaj olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ortak bildiri

Taraflar ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasındaki yüksek düzeyli stratejik konsey dokuzuncu toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bir bildiri açıkladı. Bildiride, tarafların "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması başta olmak üzere, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan adımlar konusunda koordinasyonu sürdürmeyi; bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı çabaları desteklemeyi sürdürmeyi, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı ve gayrimeşru ilhakını ele almak amacıyla yeni bir format olarak "Kırım Platformu"nun kurulmasını desteklemeyi, Ukrayna vatandaşlarının, özellikle geçici işgalin ardından anavatanları Kırım'ı terk etmeye zorlanan Kırım Tatarlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için ortak çabaların artırılmasını" sağlama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Batılı ülkeler ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki tutumunu endişeyle karşıladıklarını açıklamıştı. Bölgeden alınan bilgilere göre, Rusya ateşkesin sürdüğü Doğu Ukrayna'nın yanı sıra 2004 yılında ilhak ettiği Kırım'a da tank gönderdi. Rusya'nın şiddeti tırmandırdığı suçlamalarını geri çeviren Moskova, "meşru müdafaa" adımlarının atıldığını savunuyor. Ukrayna'nın doğusunda aylar süren çatışmaların ardından 2020 yılının temmuz ayında Rusya'nın kontrolündeki ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmıştı.

DHA,Reuters / BÖ,ET

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