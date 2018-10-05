Erdoğan'dan Suudi gazeteci yorumu: Takibini yapıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkmayan ve kendisinden o günden beri haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) hakkında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması sonrası kuliste soruları yanıtlayan Erdoğan, çok üzücü bir durumun yaşandığını ve savcılığın soruşturmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Kaşıkçı'nın eski bir arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ben de bu işin takibindeyim. Kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse bunu bildireceğiz. Büyükelçilik ve havalimanından giriş çıkışlar takipte. Bunun kontrolü emniyetimizde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Düşünce özgürlüğünden yana olanlar bunun peşini bırakmayacak, bunun takipçisi olacaktır" şeklinde konuşurken, çıkacak sonucu tüm dünyaya bildireceklerinin altını çizdi.

Riyad'dan açıklama

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Erdoğan'ın konuşmasından birkaç saat önce resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak, Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik yetkilisine dayandırarak verdiği ve Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne inandıklarını ortaya attığı haberini yalanladı.

İstanbul Başkonsolosluğu, Türkçe ve Arapça yayınladığı Twitter mesajında "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti" ifadelerini kullandı.

Mesajın devamında "Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuyu vakıf olan veya gerçek bir Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik bir heyeti, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın, nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı" açıklaması yer aldı.

Suudi gazetecinin arkadaşı Turan Kışlakçı: Öldürüldüğü doğru

Konsolosluk önünde bekleyiş devam ederken, burada bulunan Türk Arap Medya Derneği Başkanı, aynı zamanda Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın eski bir arkadaşı olan Turan Kışlakçı, muhalif yazarın öldürüldüğü haberini teyit ettirdiklerini ve cinayetin "vahşice" işlendiğine dair bilgilere ulaştıklarını öne sürdü.

Yapılan eylemin kabul edilemez olduğunu kaydeden Kışlakçı, "Buna tepki göstereceğiz. Dünya vicdanının da buna tepki göstereceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

İddiayı Reuters ortaya atmıştı

Reuters haber ajansı, Cumartesi geç saatlerde iki Türk emniyet görevlisine dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne inanıldığını ortaya atmıştı.

Ajansın, isimlerini vermeden dayandırdığı kaynakları "Türk polisinin ön değerlendirmesine göre Sayın Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürüldü. Cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters'a konuşan yetkililer ayrıca 15 Suudi vatandaşının iki uçak ile İstanbul'a geldiklerini ve gazetecinin konsolosluğa girdiği gün orada bulunduktan sonra ülkeyi terk ettiklerini belirtmişti.

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Salı gününden beri haber alınamıyor

Neler yaşandı?

Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesine karşı eleştirel tonu ile tanınan Kaşıkçı, geçmişte ülkedeki bir gazetede editörlük ve eski istihbarat başkanı Prens Türki Bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu.

Ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı yazdığı muhalif yazıları sonrası tutuklanma tehdidi nedeniyle ülkesini terk eden Kaşıkçı, bir yıl önce ABD'ye taşınmıştı.

Suudi gazeteci tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek üzere Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına girmiş, ancak aradan yedi buçuk saat geçtikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine nişanlısı Hatice Cengiz polise haber vermişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Cuma günü Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta iddiaları reddetmiş ve gerekirse konsolosluk binasını aramaya izin verebileceklerini belirtmişti.

Kaşıkçı, ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinde köşe ve görüş yazıları kaleme alıyordu.

DW,rtr/ÇÖ,EC

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