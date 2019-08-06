 Erdoğan′dan Suriye′ye operasyon sinyali | TÜRKİYE | DW | 06.08.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon sinyali

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmak için müzakereler sürerken Erdoğan'dan bölgeye operasyon sinyali geldi. Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci yakında farklı aşamaya geçireceğiz" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda müzakereler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Büyükelçiler konferansında konuşan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine üçüncü bir operasyonun düzenlenebileceğinin sinyalini verdi. 

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak, ülkemizin en öncelikli meselesidir" diye konuştu. Türkiye'nin bölgede düzenlediği önceki operasyonları hatırlatan Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Böylece Suriyeli kardeşlerimizin huzur, esenlik, güven içinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız" diye konuştu. Erdoğan olası bir adımın hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı Suriye kaynaklı düzensiz göç baskısından kurtaracağını da dile getirdi.

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Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklamasına ilişkin Pentagon’dan uyarı geldi. ABD Savunma Bakanı bölgeye yönelik tek taraflı bir müdahalenin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. (06.08.2019)

DW'den Değer Akal'a göre, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği ‘güvenli bölgeye’ güçlü itirazlar gelmesi, Ankara’nın bu stratejisine destek bulamadığının göstergesi. (18.02.2019)

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i ağırladı. Savunma Bakanlığı Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin çalışmalara devam etme konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu açıkladı. (22.07.2019)

Türkiye son üç yıl içerisinde iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi. Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu, Mart 2017'ye kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi noktalar IŞİD'den temizlendi. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise Suriye'nin Afrin kenti kontrol altına alındı.   

Güvenli bölge pazarlığı sürüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de yer aldığı bir heyet Temmuz ayında Türkiye'ye gelerek, Türk yetkililerle güvenli bölge seçeneklerini konuşmuştu. Askeri yetkililer bu hafta da Ankara'da görüşmeleri sürdürüyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge kurmak istiyor. ABD ise 5-14 kilometre arası bir güvenli bölge önerdiğini açıklamıştı.

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, görüşmelerden sonuç çıkmamasından duyulan sabırsızlığı dile getirdi. Reuters'ın konuya ilişkin haberinde üst düzey yetkilinin, "Bir operasyon için tüm hazırlıklar tamam. Eğer bunu kendi başımıza yapmamız gerekiyorsa, yaparız. Elbette iş birliği içerisinde olduğumuz ülkelerin hassasiyetleri bizim için önemli ama sonunda bizi anlamaları gerekiyor. Her geçen gün kayıp" diye konuştu.  

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede desteklediği Suriye Demokratik Güçleri bulunuyor. SDG bünyesindeki güçlerin başında Türkiye'nin, PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG geliyor. 

Erdoğan: S-400'lerle Batı ile ilişkilerimiz sorgulanmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 krizine de değindi. "S-400'ler üzerinden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin sorgulanması kesinlikle yanlıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi alarak ticari bir tercihte bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır. (...) Sayın Trump'ın bu doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun Türk-Amerikan ilişkilerini esir almasına müsaade etmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

DHA,rtr/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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