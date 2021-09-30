Erdoğan'dan Rusya ile savunma iş birliğini genişletme mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan, Rusya ile S-400'ler dışında başka alanlarda da savunma iş birliğinin süreceği mesajı verdi.

TRT Haber'in aktardığına göre "Bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu yararlı görüşmemizde tabii ki bunları da etraflıca konuştuk ve bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük" diyen Erdoğan, "Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Rus S-400 hava savunma sistemleri

"Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı"

ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 zirvesi çerçevesinde bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Sayın Biden’la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz… Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" diye konuştu.

Almanya'ya "denizaltı" uyarısı

Savunma iş birliği konusunda Almanya'yı da yavaş davranmakla eleştiren Erdoğan, "Almanya Reis serisi denizaltı işini biraz gevşekten alıyor. Almanya eğer bu işte bize verdiği sözü yerine getirmezse yapacağımız iş, alternatifleri bulmaktır. Alternatifler tükenmez" uyarısında bulundu.

ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

"Türkiye üç tane nükleer enerji santraline sahip olacak"

Rusya lideri Putin ile görüşmelerinde TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu da değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Rusya'nın 2023'ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme taahhüdünde bulunduğunu belirterek, "Ondan sonra iki, üç, dört numaralı üniteler var. Tabi bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin’le 'Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz?' diye de görüştük. O zaman Türkiye üç tane nükleer enerji santraline sahip olacak. 'Bu konuyla ilgili çalışalım' dediler" ifadelerini kullandı.

Uzayda iş birliği

Putin'in uzay çalışmaları konusunda Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, bu alanda iki ülke heyetlerinin yapacağı çalışmayla zamanlama ve yol haritasının belirleneceğini kaydetti. Erdoğan, "Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız" dedi.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe