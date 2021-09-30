Erdoğan'dan Rusya ile savunma iş birliğini genişletme mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerden geri adım atmayacaklarını belirterek Rusya ile savunma işbirliğinin savaş uçakları, uçak motoru, gemi ve denizaltı inşası gibi alanlara da genişletilebileceği mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan, Rusya ile S-400'ler dışında başka alanlarda da savunma iş birliğinin süreceği mesajı verdi.
TRT Haber'in aktardığına göre "Bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu yararlı görüşmemizde tabii ki bunları da etraflıca konuştuk ve bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük" diyen Erdoğan, "Hatta uçak motorları yapımında ne gibi adımlar atacağız, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız; bunları da yine etraflıca konuşma imkanımız oldu. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız. Bir diğer konu, gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar, burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız inşallah olacaktır. Çalışacağız. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim ayı sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 zirvesi çerçevesinde bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Sayın Biden’la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz… Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" diye konuştu.
Savunma iş birliği konusunda Almanya'yı da yavaş davranmakla eleştiren Erdoğan, "Almanya Reis serisi denizaltı işini biraz gevşekten alıyor. Almanya eğer bu işte bize verdiği sözü yerine getirmezse yapacağımız iş, alternatifleri bulmaktır. Alternatifler tükenmez" uyarısında bulundu.
Rusya lideri Putin ile görüşmelerinde TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu da değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Rusya'nın 2023'ün Mayıs ayında birinci üniteyi bitirme taahhüdünde bulunduğunu belirterek, "Ondan sonra iki, üç, dört numaralı üniteler var. Tabi bizim üç nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin’le 'Bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz?' diye de görüştük. O zaman Türkiye üç tane nükleer enerji santraline sahip olacak. 'Bu konuyla ilgili çalışalım' dediler" ifadelerini kullandı.
Putin'in uzay çalışmaları konusunda Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, bu alanda iki ülke heyetlerinin yapacağı çalışmayla zamanlama ve yol haritasının belirleneceğini kaydetti. Erdoğan, "Yani uzay çalışmalarında da çok daha ileri boyutta bir teklif var. Bir tane karada, bir tane denizde platform oluşturmak suretiyle, buradan uzaya roket fırlatma çalışmalarını beraber yapabileceğimizin teklifini sağ olsun yaptılar. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızı görevlendirerek çalışacağız" dedi.
DW / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirirken, Putin "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afganistan'daki silahları Türkiye'ye değil Taliban'a devretmeyi tercih ettiğini belirtti, S-400'ler konusunda "Başka ülkeden alacağım savunma sistemine müdahale edemezsiniz" dedi.
Erdoğan, ABD'yle ilişkilerde gidişatın "pek hayra alamet" olmadığı şeklindeki açıklamayı neden yaptı? Emekli büyükelçi Namık Tan'a göre Erdoğan, Biden'la görüşemediği için büyük bir hayal kırıklığı içinde.
Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil" ifadesini kullanarak, "Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" dedi.