Erdoğan'dan Waters ve Varufakis'e Gazze teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk-Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çeşitli siyasi konularda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'in yıldönümünde Gazze ile ilgili yayınladığı videoyu paylaşan dünyaca ünlü müzisyen Roger Waters ve sol görüşlü eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'e teşekkür etti.

Erdoğan "İnsanlığı katledenleri durdurabilmek, bunun yanında toplumların vicdanlarını harekete geçirmek için ne kadar geniş kitlelere erişebilirsek o kadar iyi. Videomuzu paylaşarak hissiyatımıza ortak olan İngiliz müzisyen Roger Waters, Yunanistan eski Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis gibi isimlere de teşekkür ediyorum" dedi.

"Sokakları karıştırmaya çalışanlar bedelini ağır öderler"

Erdoğan'a Türkiye'de İsrail'in Gazze saldırılarına paralel Türkiye'de toplumsal fay hatlarına yönelik saldırılar gerçekleştiğine ve sokak eylemlerinin tetiklendiğine ilişkin iddialara dayanan bir soru da yöneltildi. Vatandaşları "sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradaki organize yalanlara karşı dikkatli olmaya" çağıran Erdoğan, "Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler" yanıtını verdi.

Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i "bölgesel ve küresel barışa yönelik en somut tehdit" olarak nitelendiren Erdoğan, bu ülkenin Şam'ı işgal etmesi halinde Suriye'nin kuzeyine gelmiş olacağına dikkat çekti. Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "koalisyon güçlerinin bölgede PKK/YPG terör örgütlerinin hamiliğine soyunduğunu" savundu. Cumhurbaşkanı, Şam'ın toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu durum karşısında Rusya, İran ve Suriye’nin daha etkili tedbirler almasının elzem olduğunu kaydetti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail’in savaşı tüm bölgeye yayma çabaları, diğer yanda terör örgütlerinin bölücü ve yıkıcı faaliyetleri ortadayken, küçük çıkar hesaplarını bir kenara bırakarak dayanışma içinde bölgeyi kurtarmamız lazım. Yükümüz ağır, işimiz çok."

"Bahçeli'nin adımını önemli buluyoruz"

Erdoğan, koalisyon ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti eş başkanlarının elini sıkmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkenin demokrasi mücadelesi için "olumlu ve anlamlı" bulduklarını kaydeden Erdoğan, "Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebilir" ifadelerini kullandı.

AKP'deki değişim sürecine de değinen Cumhurbaşkanı, kabinede değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi. "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir" diyen Erdoğan, " Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" diye konuştu.

DW/SÖ,EC

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