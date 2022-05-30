Erdoğan'dan Putin'e Ukrayna'da gözlemcilik teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin de katılımıyla bir gözlem mekanizması oluşturulmasını teklif ettiği bildirildi. Görüşmede Suriye'ye olası operasyon da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturulması ile savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Erdoğan, "her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını" dile getirdi.

Suriye'de "güvenli bölge" mesajı

Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye'nin de gündeme geldiği bildirildi. Erdoğan'ın Suriye'de PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekerek 2019 yılında Rusya ile imzalanan mutabakata atıfta bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın mutabakatta yer aldığı üzere, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bir bölge oluşturulamadığını belirttiği ve bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu kaydettiği bildirildi.

DW/BK,ET