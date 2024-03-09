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Erdoğan'dan Netanyahu yönetimine "Nazi" benzetmesi

9 Mart 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetimini "günümüzün Nazileri" diye niteledi ve Netanyahu yönetimini Hitler, Mussolini ve Stalin'e benzetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail hükümetine sert eleştirilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail hükümetine sert eleştirilerde bulundu.Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail hükümetine sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivilleri hedef aldığını ve bu saldırılar sonucunda bugüne 32 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 72 binden fazla Filistinlinin de yaralandığını hatırlattı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yönetimine atfen de "İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam dünyasının Filistin halkına karşı görevini yerine getiremediğini de belirten Erdoğan, İsrail hükümet üyelerini adı katliam ve soykırımlarla anılan liderlerle de karşılaştırdı. Erdoğan, "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir" diye konuştu.

Arabuluculuk çabaları sürüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık. Şimdiye kadar 19 uçak ve 7 sivil yardım gemisiyle bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu" dedi. Erdoğan, önceki gün yola çıkan, Türk Kızılayı'na ait 3 bin tonluk bir yardım gemisinin de yarın Mısır'ın liman kenti El Ariş'e ulaşacağını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde durmaktadır. Devletiyle milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke, tartışmasız bir şekilde Türkiye'dir. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz ve bedel ödediğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri, kendilerini sorgulamaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan, Hamas liderleriyle de çok açık ve net biçimde her konuyu rahatlıkla konuşabildiğini ve de belirtip "Onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye" diye konuştu. Radikal İslamcı Hamas, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

DW /ETO,EC

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