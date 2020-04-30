Erdoğan’dan meslek örgütleri için düzenleme çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı’nın "avukatlık ve barolarla ilgili bir yasa hazırlığında olunmadığı" açıklamasının ardından Erdoğan bugünkü konuşmasında, baro ve meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir" ifadesini kullandı.

Bakanlık "yasa hazırlığında değiliz" demişti

Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, avukatlık ve barolarla ilgili bir yasa hazırlığı olmadığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Avukatlık Kanun Taslağı"nın önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışma olduğu, 2014’te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulduğu ancak daha sonra vazgeçildiği belirtilerek, "Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

2017 referandumuyla değişen Anayasa hükümlerine göre; kanun teklifinin sadece milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulabildiği, bakanlığın yeni sistemde bakanlıkların kanun tasarısı hazırlama yetkisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Mevzuatın açık hükümlerine rağmen, söz konusu metnin yeni oluşturulmuş ve gündemdeki bir çalışmaymış gibi tedavüle sokulması, avukatları suni tartışmaların içine çekmeye ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir çaba gibi görünmektedir. Bu tarz etik dışı girişimlere anlam verilememektedir. Avukatlık mesleğinin gerçek sorun ve beklentilerine ilişkin güncel öneriler adalet hizmetlerinin bütün paydaşlarıyla şeffaflıkla istişare edilmektedir."

TBB: Taslak gündemde yok

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da dün yaptığı açıklamada, Diyanet ile Ankara Barosu yönetimi arasında çıkan tartışmanın ardından barolar, baro başkanları seçimi ve TBB Genel Kurulu’na delege seçiminde değişiklik yapılacağı iddia edilen taslakla ilgili olarak, "Açık seçik altını çizerek ifade edeyim. Öyle bir taslak gündemde yok" ifadesini kullanmıştı.

Video izle 03:00 Erbaş'a hem tepki hem destek

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbede insanlığın karşı karşıya olduğu kötü koşullara ve hastalıklara değinmiş ayrıca eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilere dair açıklamalarda bulunmuştu.

Erbaş, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" demişti.

Erbaş’ın açıklamalarına Ankara Barosu başta olmak üzere, İzmir ve Diyarbakır Baroları tepki göstermişti.

Beştepe’den destek mesajı

LGBTİ örgütleri ve hukukçular Diyanet İşleri Balkanı Erbaş’ın eşcinsellikle ilgili açıklamasını kınarken Cumhurbaşkanlığı'ndan Erbaş’a destek gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Erbaş'a destek veren açıklamalarının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Ankara Barosu'nu "faşistlikle" suçlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında Erbaş'ı eleştiren açıklaması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

DHA, DW / MK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe