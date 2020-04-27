Alman siyasilerden Diyanet’e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak göstermesine bir tepki de Alman siyasilerden geldi.

Erbaş, hutbesinde koronavirüs salgınıyla tüm dünyada mücadele yürütüldüğünü hatırlatırken, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" ifadelerine yer vermişti.

Die Welt gazetesine demeç veren farklı partilerden Alman siyasetçiler Ali Erbaş'ın açıklamalarını eleştirdi.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sosyal Demokrat Partili Michael Roth, Erbaş'ın açıklamalarının Türkiye'deki heteroseksüel olmayan azınlık için durumun "halen çok zor ve hatta tehlikeli" olduğunu tekrar gösterdiğini söyledi. Ancak Roth Türkiye'deki sivil toplum tepkisinin kendisinde bir nebze de olsa iyimserlik yarattığını kaydetti.

Yeşiller Partisi'nin Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, Erbaş'ın açıklamalarının AKP'nin hukuk devleti ilkesi ve azınlıkların korunmasından ne kadar uzaklaştığını gösterdiğini kaydetti.

FDP'li Konstantin Kuhle "Homofobi otoriter bir devlet anlayışına sahip insanlara aittir" ifadelerini kullanarak bu tür ifadelerin salgın hastalıkla mücadeleye zarar verdiğini söyledi.

DİTİB vurgusu

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu iç politika sözcüsü Mathias Middelberg "Almanya'daki dini temsilcilerden buradaki özgürlük ve tolerans temel değerlerine uymalarını bekliyoruz" diyerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) imamları için de bunun geçerli olduğunu kaydetti. Middelberg güven kaybı yaşayan DİTİB'in bu güveni geri kazanması gerektiğini de vurguladı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen de Erbaş'ın sözlerinin "Erdoğan rejiminin kendini İslamiyet ve anti demokratik Müslüman Kardeşler yönünde radikalleştirdiğini gösteren kanıt" olduğunu kaydetti. Dağdelen DİTİB ile İslam dersi işbirliğinin sona ermesi gerektiğini belirterek "Okullarımızda homoseksüellere karşı ajitasyona yer yok" dedi.

Türkiye'de büyük tepki gördü

Erbaş’ın eşcinselleri hedef alan söylemi Türkiye‘de sivil toplum örgütü temsilcileri ve hukukçular başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden tepki gördü.

Erbaş’ın bu sözleri Twitter’da gündem olmuş, Erbaş’ın sözleriyle "ayrımcılık ve nefret suçu" işlediğini düşünenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki göstermişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a karşı en sert tepki Ankara Barosu’ndan geldi. Baro yazılı bir açıklama yaparak Erbaş’ın "halkı düşmanlığa tahrik" ettiğini duyurdu. Ancak Baroya bu açıklaması nedeniyle soruşturma açıldı.

KNA / SSB, TY

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