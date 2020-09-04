Erdoğan’dan Macron’a: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 40'ıncı yıl dönümü ile ilgili konuşmasında, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un kendisine yönelik eleştirel ifadelerine yanıt verdi.

Erdoğan, "benim Türk halkıyla değil, Erdoğan’la sorunum var" diyen Macron’un sözlerine cevaben, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" ifadelerini kullandı. "Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz" diyen Erdoğan, Fransa'nın Türkiye'ye insanlık dersi veremeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle son zamanlarda gerilim yaşayan Yunanistan’ı da sert biçimde uyardı.

Erdoğan, Atina’ya seslenerek, "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız. (...) Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık" söyleminde bulundu.

Çavuşoğlu’ndan diyalog çağrısı

Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile Antalya’da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede diyalog çağrısı yapan ve haklı olanın masadan kalkmayacağını savunan Çavuşoğlu, "Yunanistan da tezlerinde haklıysa, uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa haritalarla, anlaşmalarla, örnekleriyle gelir masaya anlatır" diye konuştu.

Türkiye’nin ön şartsız bir biçimde her zaman diyalogdan yana olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’ye yönelik ön şart koşan olursa bizim de ön şartlarımız vardır ve bu ön şartlar da karşılanmalıdır ama ideali ön şartsız oturup, anlaşmadığın konuları bile konuşabilmektir" ifadelerini kullandı.

DW / SÖ,ET

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