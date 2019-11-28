Erdoğan'dan Libya'ya askeri destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'dan talep gelmesi halinde Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini ve Libya hükümetine askeri destek sağlayabileceğini dile getirdi. "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. (...) Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" diyen Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da faaliyet gösteren gemilerini de koruma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan diğer yandan Rusya'nın Libya'da General Hafter'e destek vermesi ile ilgili olarak, önümüzdeki günlerde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını dile getirerek, "Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın" dedi.

TRT televizyon kanallarının ortak yayınında, "Cumhurbaşkanı Özel" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın karşılıklı mutabakat ile belirlediği münhasır ekonomik bölge alanlarında, ortak arama tarama faaliyetleri gerçekleştirebileceğini de vurguladı.

Erdoğan Libya ile 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayla, Doğu Akdeniz'deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını belirtti. Erdoğan bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını belirterek, bir sondaj gemisi daha alınacağını bildirdi. Erdoğan ayrıca, "Bu çalışmaları, bu araştırmaları sadece Akdeniz'de değil, zaman zaman Karadeniz'de, hatta belki uluslararası sularda da sürdüreceğiz" dedi.

Yunanistan tepkili

Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakata Yunanistan tepki göstermiş ve Libya’nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya ile imzalanan mutabakatın benzerini bölgedeki diğer ülkelerle de yapmaya "hazır” oldukları mesajını vermişti.

Yunanistan Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmayı "uluslararası hukukun bariz bir şekilde ihlali" olarak değerlendiriyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.

Reuters / SSB,ET

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