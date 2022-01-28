Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu ve tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta içinde sosyal medya üzerinden paylaştığı yolsuzluk iddialarınedeniyle avukatı aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 250 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Çarşamba akşamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bir belgeyle bir ihalede 6 milyar TL'nin "peşkeş çekildiğini" iddia etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın Cuma günü yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ve konuyla ilgili soruşturma açılmasını talep ettiklerini belirtti. Aydın aynı zamanda Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını ve mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanmasını talep ettiklerini aktardı.

Avukat Aydın, Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabında yayınladığı videoda mesnetsiz iddialarda bulunduğunu ve bu iddialarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun “gerçek dışı bir iddiada” bulunduğunu ifade eden Aydın, “Davalı, Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmak için yalanlarla dolu bir mizansen yazmış ve bu mizansen sanki gerçekmiş gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde zedeleyen fevkalade ağır ithamlarda bulunmuştur” dedi. Davaya konu olan sözlerin “düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir” diyen Aydın, bu hürriyetlerin sağladığı yetkilerin “açıkça kötüye kullandığını” aktardı.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu 26 Ocak Çarşamba akşamı Twitter üzerinden yaptığı videolu açıklamada, "Vatansever bürokratlardan belgeler yağıyor. Sana çok sürprizlerim olacak" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan iddialarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı olduğunu belirttiği bir belge göstermişti.

Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 2018 tarihinde bir açık ihale yapıldığını, ancak 15 firmanın katıldığı 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 TL bedelli ihalenin kazanan firmaya verilmediğini belirterek "kazananın beşli çeteden olmaması nedeniyle" ihalenin iptal edildiğini ve yeniden ihale açıldığını kaydetmişti. 21 Ağustos 2020'de ihalenin yeniden açıldığını ve aynı işin bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 TL'ye "beşli çeteye peşkeş çekildiğini" belirten Kılıçdaroğlu, "Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için… Tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış" diye konuşmuştu.

DW,DHA / DÇÜ,HT

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