 Erdoğan′dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Atılan adım tamamen yasal | TÜRKİYE | DW | 26.03.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Atılan adım tamamen yasal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin yasal olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yasal olduğunu söyledi.

İstanbul Kerem Aydınlar Cami'sinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan "Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız" dedi.

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"İstanbul Sözleşmesi'nin feshi failleri cesaretlendirecek"

"Rusya ile aşı görüşmeleri devam ediyor"

Koronavirüs aşılama çalışmalarına ilişkin de Erdoğan "Temenni ederiz ki Mayıs, Haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak" dedi.

Erdoğan Harp Okulları yönetmeliğindeki değişikle ilgili olarak da "Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin ve ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları'na giriş şartlarında yer alan "irticai faaliyetlere karışmamış olma" ifadeleri 23 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ve Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği ile kaldırılmıştı.

DW / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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