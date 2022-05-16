Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya: Yorulmasınlar

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olumsuz tutumunu yineleyen Erdoğan, krizin aşılması için Türkiye'ye heyet göndermeye hazırlanan bu ülkelere "Boşuna yorulmasınlar" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olumsuz tutumunu yineledi. Veto sorununun aşılması için Türkiye'ye diplomatik heyet göndereceklerini açıklayan bu iki ülkeye mesaj veren Erdoğan, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla yaşadığı NATO üyeliği gerilimi konusundaki bir soruyu da yanıtladı.

"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" diyen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya bundan sonra "bu tavrını" değiştirse de Türkiye'nin onlara güvenmeyeceğini belirtti.

Yunanistan'ın NATO'ya yeniden alınmasının ardından yaşananların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Şu an NATO'nun en önde gelen ülkeleri, Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız?" ifadesini kullandı.

İsveç'i "terör örgütlerinin kuluçka merkezi" olarak tanımlayan Erdoğan, "Parlamentolarına teröristleri getirtip orada bunları konuşturtuyorlar. Hatta parlamentolarında PKK yanlısı teröristler var" dedi. Erdoğan, "Biz bunların neyine güveneceğiz? Ha Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışına izin vermemesine de değinen Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer hâline gelir. Buna 'evet' demek mümkün değil" diye konuştu.

Kriz nasıl başladı?

Finlandiya'dan sonra İsveç de bugün NATO üyeliği için resmen başvurma kararı aldı. Ancak NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. Türkiye ise bu iki ülkenin üyeliğine soğuk bakıyor.

Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya'yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz" ifadesini kullanırken Türkiye'nin bu yaklaşımına gerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu göstermişti.

Ankara ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın özellikle savunma sanayisinde ihracat izinleri konusundaki kısıtlamaları devam ettirdiğini belirterek, "NATO'ya üye olacak bir ülkenin, bir NATO müttefiki ülke üzerinde kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemesi kabul edilebilir değil" demişti. Çavuşoğlu, iki ülkenin de Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için önerileri olduğunu belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye'den gelen açıklamalara rağmen İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin kısa sürede tamamlanabileceğine inandığını söylemişti. Stoltenberg, "Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri üyelik süreci gecikmeyecek şekilde giderebileceğimize eminim" demişti.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist da bugün yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili olarak Türkiye'ye bir heyet göndereceklerini duyurmuştu. Hultqvist, "Türkiye ile müzakereler yürütülmesi ve diyalog kurulması amacıyla diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndereceğiz. Böylelikle meselenin nasıl çözülebileceğini ve gerçekten neyle ilgili olduğunu anlayabileceğiz" demişti. İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey temsilcilerin Ankara'ya giderek Türk mevkidaşlarıyla görüşeceği duyurulmuştu.

"Yardıma hazırız"

Danimarka, Norveç ve İzlanda ise yayımladıkları ortak açıklamayla olası bir Rus tehdidine karşı İsveç ve Finlandiya'ya destek verdi. Söz konusu ülkeler, NATO üyeliğine başvurmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'nın herhangi bir saldırıya uğraması hâlinde "gereken her şeyi yaparak" bu iki ülkeye yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi.

DW,rtr/CÖ,BK