Erdoğan'dan harekât açıklaması: Biz kimseye hesap vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası sınır ötesi harekâtlar için "kimseye hesap vermeyiz" mesajı verdi. Erdoğan, sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için yapılan düzenlemeyi de tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında sınır ötesi harekâtlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısında Türkiye'nin sınırlarındaki "güvenlik tehditleriyle devam eden harekâtları" ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir" şeklinde konuştu.

"Kendi güvenlikleri ve refahları için binlerce kilometre öteden gelip terörist, masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar, Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir" diyen Erdoğan, "Biz vatan topraklarını ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz" ifadesine vurgu yaptı.

Erdoğan, "İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakârlıklarına tahammül etme durumunda değiliz" dedi.

"Uluslararası siyasette ebedi dostluk ve ebedi düşmanlık yok"

Erdoğan, ülke ismi vermeden Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile görüşmesine, Suriye ile yaşanan sürece ve ABD ile Suriye'de yaşanan görüş ayrılıklarına da işaret eden açıklamalar yaptı.

"Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuşan Erdoğan "Şayet bu şekilde davranmamış olsaydık terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı olarak kurdukları kirli ilişkiler sebebiyle müttefik diye ifade ettiğimiz ülkelerin çoğuyla köprüleri çoktan atmamız gerekirdi" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yapmadığımız gibi bölgesel, siyasi, insani krizlerdeki farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyesini düşürdüğümüz kimi ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik."

Sözleşmeli personel için kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini de değerlendirdiklerini söyledi. Devlet memurları kanununda "Sözleşmeli personel statüsünü" yeniden belirlediklerini belirten Erdoğan, "Mahalli idareler dahil olmak üzere; sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca bir yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Hali hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir" dedi.

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişinin ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkı olacağını belirten Erdoğan, yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden, 424 bin isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.

DW/JD, BÖ