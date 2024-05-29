Erdoğan'dan ABD, BM, AB ve İslam ülkelerine tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Avrupa, ABD, Birleşmiş Miletler (BM) ve İslam ülkelerine seslenen Erdoğan İsrail'i sert sözlerle eleştirdi.

Uluslararası toplumu Gazze'de yaşananlar konusunda tepkisiz kalmakla suçlayan Erdoğan, ABD ve Avrupa Birliği'ni, "İsrail’in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz" sözleriyle eleştirdi.

Konuşmasını, "Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var" diyerek sürdüren Erdoğan şöyle devam etti:

"Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler, Müslümanların evlerine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip, kararlı bir duruş sergileyeceksiniz? Bu zulümler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman etkili, caydırıcı bir politika izleyecek? İslam alemi, ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını, hukukunu, canını koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size, hepimize sorar."

Sokak hayvanları konusunda belediyelere işaret etti

Erdoğan son günlerde kamuoyunda yoğun tartışmalara konu olan sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmaları ile ilgili de mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelerin yasanın kendilerine yüklediği görevleri en güzel şekilde yerine getirerek sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Burada şu hususun altını özellikle çiziyorum; mevzuatta yapacağımız değişiklikle, biz, sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle, köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek. Bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin."

Belediye ve hayvanseverlere de seslenen Cumhurbaşkanı, "Özellikle hayvanseverlerimizin bu süreçte barınaklardaki köpekleri sahiplenmek sureti ile daha fazla sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Aynı şekilde belediyelerin, yasanın kendilerine yüklediği görevleri en güzel şekilde yerine getirerek sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var" diye konuşan Erdoğan, "Bazı ülkeler Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını ‘yakala-kısırlaştır-sal’ metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı" diye konuştu.

DW/TY,HT

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