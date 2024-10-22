Erdoğan'dan Gülen açıklaması: Hesap vermeden gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'in ölümüne dair ilk kez konuştu.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur" dedi.

Erdoğan 83 yaşında ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklanan Gülen için, "Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Gülen'in liderliğini yaptığı yapılanma, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de terör örgütü ilan edilmiş, Ankara Gülen'in iadesi için Washington nezdinde çok sayıda girişimde bulunmuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen yapılanmasıyla mücadelenin "kararlılıkla devam edeceği" mesajını da verdi.

"Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" diyen Erdoğan, "Devletimizin tüm kurumlarının nefesi, ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun, FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak" ifadelerini kullandı.

Gülen yapılanmasına yakın Herkul adlı sosyal medya sitesi Fethullah Gülen'in 20 Ekim günü yerel saatle 21.20'de "doğal nedenlerden" öldüğünü duyurmuştu.

DW / MUK,CÖ

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